Abschied von der Fischerfest-Wiese

BAD NEUENAHR. Tausende Besucher lassen sich bei hochsommerlichen Temperaturen geräucherte Forelle oder Aal schmecken. Doch im kommenden Jahr zieht der 1. Sportfischer-Verein nach Heppingen um. Die Festwiese wird für die Vorarbeiten zur Landesgartenschau benötigt.

Von Thomas Weber, 06.08.2018

30 Jahre alt wird der 1. Sportfischer-Verein Bad Neuenahr um seinen Vorsitzenden Achim Bremm in diesem Jahr. Zum 23. Mal luden die derzeit 41 Mitglieder mit der Unterstützung ihrer Partner und zahlreicher weiterer Helfer zum Fischerfest am Bad Neuenahrer Ahrufer ein. Die stattliche Zahl von Mitarbeitern war nötig, denn auch in diesem Jahr konnten sich die Fischer vor Gästen kaum retten. Die Hitze hielt kaum jemanden davon ab, das beliebte Fest zu besuchen, das Geschehen verlagerte sich allenfalls zeitlich ein wenig nach hinten.

„Wir zählen die Besucher ja nicht, aber ich schätze, dass es wieder zwischen 4000 und 5000 sind“, wagte Vorstandsmitglied Frank Brücken schon während des laufenden Betriebs eine Prognose. Am Getränkeumsatz und vor allem am Fischerverkauf wird man schließlich konkretere Zahlen ausmachen können. Denn viele der Gäste ließen sich neben einem kühlen Bier oder einem Glas Wein vor allem eines schmecken: Räucherforelle, gebratene Forelle oder geräucherten Aal.

Wer die Festwiese aus Richtung der Berufsbildenden Schule betrat, lief gleich auf die sieben in Reihe postierten Räucheröfen zu, hinter denen Räucherwart Franz Zimmermann seinem Handwerk nachging und die Forellen in den Rauch hing. Was da verqualmte, ist ein Rezept, dass nur wenige im Fischerverein kennen und das den Geschmack der Räucherwaren ausmacht. Für den kommen die Gäste nicht nur aus der Kreisstadt oder der nahen Umgebung zum Fischerfest. „Wir haben jedes Jahr Besucher aus dem Raum Köln, aus Düsseldorf, Neuss oder der Koblenzer Ecke“, so Brücken.

Warum die weiten Wege? „Fischerfeste dieser Art gibt es nicht allzu viele, dazu kommen unsere wirklich günstigen Preise“, vermutete der Schriftführer. Sechs Euro und fünfzig Cent musste man für eine Forelle zahlen. Und wer keinen Fisch mochte, konnte sich am Imbiss auch Würstchen oder Fritten holen. Das Kuchenbüfett an den Nachmittagen rundete das kulinarische Programm ab.

Im Rahmenprogramm sorgte vor allen Dingen der „Kölsche Jung von der Ahr“ mit seiner Band am Samstagabend für Stimmung. Das Trio füllte die Tanzfläche mit den Hits aus der nahen Domstadt ein ums andere Mal. Ansonsten hatten die Fischer das Programm abgespeckt, ohne dass dies den Besuchern negativ aufstieß. So gab es jahrelang am Festsamstag immer ein kleines Feuerwerk, das fiel aus. Noch gravierender: Es gab in diesem Jahr keine Fischerkönigin und damit keine Nachfolgerin für Laura Hennes. Die Kosten für die Repräsentantin waren Grund dafür, in diesem Jahr auf die Vergabe des Titels zu verzichten. Denn deren wichtigster Termin im Jahr, die Mitfahrt im Ahrweiler Winzerfestzug, wird nicht mehr unterstützt.

„Bisher wurden der Fischerkönigin ein Fahrzeug und auch Wein gestellt, darum hätten wir uns nun selbst kümmern und das auch selbst bezahlen müssen“, begründete Brücken die Entscheidung des Vorstands, der ab dem kommenden Jahr mit einer noch weitaus gravierenden Änderung klar kommen muss. Denn dann steht dem Verein die Fischerfest-Wiese an der Berufsbildenden Schule nicht mehr zur Verfügung, das komplette Fest muss umziehen, und zwar nach Heppingen.

Grund sind die die Vorarbeiten für die Landesgartenschau (LaGa). Dort, wo die Fischer jedes Jahr feierten, wird der Eingangsbereich zur LaGa geschaffen. „Wir hätten für ein Jahr auf die Piuswiese wechseln können, hätten dann aber erneut umziehen müssen“, so Brücken. Also habe man sich entschieden, schon ab 2019 den neuen Festplatz neben dem Heppinger Bolzplatz zu nutzen. Auch diese Wiese liegt an der Ahr und am Radweg, von dem auch in diesem Jahr wieder viele Besucher zum Festplatz strömten.

Manch einer von ihnen entdeckte das Fest zufällig, viele steuerten es gezielt an, darunter auch jede Menge Besucher und Spieler der Deutschen Senioren Tennismeisterschaften, die in guter Nachbarschaft des Fischerfestes am anderen Ahrufer stattfanden. Ob die im kommenden Jahr den Weg bis nach Heppingen einschlagen werden, ist fraglich. Obwohl es nur rund 500 Meter Entfernung von der alten zur neuen Fischerfest-Wiese sind.