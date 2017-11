Ahrweiler. Während Land und Bistum die laufenden Kosten abdecken, sollen Spenden künftig Ausstattung und Modernisierung von Gymnasium und Realschule auf dem Ahrweiler Calvarienberg finanzieren.

Völlig unbeeindruckt vom Fortgang der Verhandlungen zwischen Ursulinen, Landmarken AG aus Aachen und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie dem daraus resultierenden Verkauf von Kloster und Kirche, stellen sich die beiden Privatschulen auf dem Calvarienberg mit der am 1. August gegründeten Schulstiftung zurzeit breit auf.

Es handelt sich um eine kirchliche Trägerstiftung bürgerlichen Rechts, die der Aufsicht des Bistums untersteht. „Wir gehen gut gerüstet in eine gute Zukunft“, hatte Generaloberin Maria Monheim im Sommer betont. Das bestätigten am Mittwoch die Vorstandsmitglieder Annette Gies (Gymnasium) und Gerald Charlier (Realschule), die mit dem Fördervereins-Vorsitzenden Herbert Mies, Schulleiterin Gabriele Kemmerling sowie Mitgliedern der Fundraising-Gruppe kräftig die Werbetrommel rühren.

Ein Film, den Hermann Weber als Vater ehemaliger Schülerinnen hergestellt, und ein Flyer, den Künstler, Grafiker und Musiker Stephan Maria Glöckner gestaltet hat, soll die Stiftung bekannt machen und für Spenden werben. Bereichsleiter Richard Lindner überreichte jetzt das von der Kreissparkasse gespendete Material. Weber hatte mehr als 18 Monate diverse Veranstaltungen und Events sowie den Unterricht gefilmt. Entstanden ist ein Imagefilm, der Atmosphäre, Schwerpunkte und Ausrichtung der beiden Privatschulen einfängt. So betont eine Schülerin: „Der Calvarienberg, seine Schulen sollen lebendig bleiben. Er ist ein Stück Heimat für uns.“

Mitglieder gesucht

Glöckner hat sein Talent in Form eines Gemäldes eingebracht, versucht, Tradition und Zukunft miteinander zu verbinden und Geschichte, Ausrichtung und Stiftungsziele auf den Punkt zu bringen. „Wir suchen Mitglieder für unseren Förderverein, weil wir Spenden und Unterstützung benötigen, um das große und traditionelle Werk der Ahrweiler Ursulinen zu erhalten“, so Gies. Denn ist der Schulbetrieb durch Land und Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vorgegeben und die laufenden Kosten durch Land und Bistum gesichert, so müssen die Stiftung und der Förderverein für Ausstattung und Modernisierung Sorge tragen.

Allein die anstehende Toilettensanierung kostet 250.000 Euro. Auf der Agenda, die ein Architekt ermittelt hat und die sukzessive abgearbeitet werden soll, stehen aber auch: Erneuerung der naturwissenschaftlichen und gemeinschaftskundlichen Ausstattung; technische Erneuerung; Ausbau des Raumangebotes für den Freiarbeitsbereich, fürs Selbstlernzentrum und die Ganztagsbetreuung. Gies: „Natürlich würde auch eine Ausstattung aller Räume mit LED viel Sinn machen, um Energiekosten zu sparen.“

Satzungsänderung zugestimmt

Weil die Rolle des Fördervereins immens wichtig ist, haben die 700 Mitglieder der Satzungsänderung zugestimmt, um künftig auch derartige Maßnahmen fördern zu können. „Wir spüren eine Aufbruchstimmung bei den Mitgliedern. Alle fühlen sich den Schulen verbunden, wollen sich einbringen. Mein Appell richtet sich an die Politik in Stadt und Kreis, das auch zu tun. Nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Es handelt sich schließlich um zwei herausragende Schulen im Kreis.“

„An den von uns Ursulinen gesetzten Stiftungssockel, ans Stiftungsvermögen, darf laut Gesetz niemand ran. Nur an die Zinsen und die gehen ja derzeit gegen Null“, macht Schwester Roswitha Maria aus der Fundraising-Gruppe klar, zu der Vertreter beider Schulen, Eltern und Mitglieder des Alumni Clubs gehören. So gehen die Akteure verstärkt zur Akquise in die Pfarreien, halten Vorträge, informieren, um die Projekte, die die Schulen zukunftsfähig machen, umsetzen zu können.

Der Imagefilm steht auf der Homepage www.schulstiftung-calvarienberg.de und auf Facebook.