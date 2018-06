Ahr-Thermen Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Wie hat sich "das Abenteuer Ahr-Therme für die Steuerzahler entwickelt?" Das möchte der Bund der Steuerzahler gerne von der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler erfahren und hat dieser einen umfangreichen Fragenkatalog zu den Ahr-Thermen zugesandt.

„Im Jahr 2014 hatten wir die Stadt davor gewarnt, die maroden und defizitären Ahr-Thermen zu kaufen. Nun war es für uns an der Zeit, nachzuhaken, wie sich das Abenteuer Ahr-Therme für die Steuerzahler entwickelt hat. Es gibt viele offene Fragen und wir hoffen auf eine baldige Auskunft durch Bad Neuenahr-Ahrweiler.“ Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat die Stadtverwaltung angeschrieben und einen umfangreichen Fragenkatalog zum 2014 von der Stadt gekauften Badetempel beigefügt.

René Quante, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes: „Ohne Eigenkapitalzuführungen wäre die Betreibergesellschaft der Ahr-Thermen perspektivisch insolvenzgefährdet. Der Sachverhalt ist für den Bund der Steuerzahler von Interesse.“ Die hochdefizitären Ahr-Thermen hatte die Stadt seinerzeit für 2,9 Millionen Euro von der Aktiengesellschaft Bad Neuenahr (AGBN) abgekauft. Den Sanierungsbedarf bezifferte ein Gutachten damals auf 11,1 Millionen Euro.

Dessen ungeachtet bewilligte der Stadtrat 7,2 Millionen Euro für notwendige Reparaturen. Die Mittel wurden allerdings bislang nicht abgerufen. Für den Betrieb des Bades gründete die Stadt die „Walburgis-Therme GmbH“, die mit einem Stammkapital in Höhe von 800.000 Euro ausgestattet wurde. 2015 und 2016 – so der Bund der Steuerzahler – habe die Stadt weitere 496 000 und 350.000 Euro in das Stammkapital gesteckt.

Insgesamt 14 Fragen

Das Defizit der Betreibergesellschaft, die sich inzwischen in Ahr-Thermen GmbH umbenannt hat, habe in 2014 bei 490.000 Euro, in 2015 bei 535.000 Euro und in 2016 bei 590.000 Euro gelegen, rechnete der Steuerzahlerbund vor. Er erinnert die Stadt in seinem vierseitigen Schreiben daran, dass langfristig – eigentlich nach drei Jahren – von der Stadt geplant war, die Ahr-Thermen zu privatisieren. Nun hätten die Finanzkontrolleure in Mainz gerne gewusst, wann das denn in Angriff genommen werden soll.

14 Fragen zu Einnahmen, Umsätzen, Ausgaben, Verlusten, Besucherzahlen, Sanierungsmaßnahmen, Krediten, Zinsen und Tilgungen sind es, die man mit der Bitte um Beantwortung der Stadt gestellt hat. Auch will der Steuerzahlerbund wissen, welche Bedeutung die Stadt den Ahr-Thermen als touristische Attraktion beimisst.

Wie die Stadt auf GA-Anfrage bestätigte, hat man hinsichtlich des vom Bund der Steuerzahler erwünschten Termins zur Fragenbeantwortung eine Fristverlängerung erbeten. Eigentlich wollten die rheinland-pfälzischen Steuerwächter das Thema „Ahr-Thermen“ gerne in der nächsten Ausgabe ihres Magazins „Der Steuerzahler“ aufgreifen.