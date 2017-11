Landwirtschaftskammer prämiert Weine und Sekte

Kreis Ahrweiler. Mit der Verleihung der bedeutendsten Auszeichnungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Winzer in den Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe endete in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle das Prämierungsjahr 2016/2017.

„Münze drauf – Qualität drin“ so heißt der Slogan der Landesprämierung für Wein und Sekt der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Der Verbraucher weiß: Klebt auf einer Flasche die goldene, silberne oder bronzene Kammerpreismünze, so erhält er ausgezeichnete Qualität.

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Ökonomierat Norbert Schindler, zeichnete zusammen mit Andy Becht, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, die besten der teilnehmenden Erzeuger mit Staatsehren- und Ehrenpreisen sowie die besten Weine und Sekte der Landesprämierung mit Kammerpreismünzen in Gold, Silber und Bronze aus. Von insgesamt 19 Staatsehrenpreisen gingen 13 an Betriebe an der Mosel, vier an die Nahe, einer an den Mittelrhein und einer an die Ahr. Weitere 17 Betriebe wurden mit Ehrenpreisen der Städte und Landkreise, von Kammern und Verbänden sowie der Landwirtschaftskammer und der Landfrauenverbände geehrt.

Staatssekretär Becht sagte, die Veranstaltung gehöre zu den allerschönsten Aufgaben, die er in seiner Funktion als Weinbaustaatssekretär wahrnehmen dürfe. „Für den gesamten Bereich der Wirtschaft haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das Land zu modernisieren. Die Digitalisierung wird und muss in praktisch alle Lebensbereiche einziehen.

Preisträger der Ahr sind dieses Mal Heppingen Staatsehrenpreis für das Weingut Burggarten, Paul Josef Schäfer & Söhne

Mayschoß-Altenahr Ehrenpreis des Landkreises für die Winzergenossenschaft

Bad Neuenahr Ehrenpreis des Genossenschaftsverbandes für die Ahr-Winzer Genossenschaft-Dagernova Weinmanufaktur

Kammerpreismünze garantiert hohe Wertigkeit

Doch – Gott sei Dank will ich sagen – bleibt eine Sache analog: der Genuss – das Weintrinken eingeschlossen“, betonte Becht, der die teilnehmenden Betriebe zu ihren hochwertigen Weinen beglückwünschte. „Sie haben in hervorragender Weise gezeigt, was sie aus ihrem Terroir an Weinqualität herauszuholen in der Lage sind.“

Neunmal im Jahr haben Weingüter, Erzeugergemeinschaften und Kellereien Gelegenheit, ihre besten Produkte von einer unabhängigen Fachjury prüfen und bewerten zu lassen. Diese vergibt im Anschluss an eine verdeckte Probe Punkte und bei entsprechend hohen Punktzahlen die Medaillen, die dann in Form einer Plakette auf der Flasche den prämierten Wein kennzeichnen und damit auf seine besondere Güte hinweisen. Die besten Betriebe unter ihnen werden mit Staatsehrenpreisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Die Kammerpreismünze auf der Flasche hat für Präsident Schindler die Funktion eines einprägsamen Markenzeichens, mit dem der Verbraucher objektiv geprüfte Qualität und garantiert hohe Wertigkeit verbinde. Für Winzer und Kellereien sei die Kammerpreismünze damit Standortbestimmung und unmittelbare Vermarktungshilfe, für den Verbraucher Orientierungshilfe in einem großen, manchmal unübersichtlichen Weinangebot.