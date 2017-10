Damit alles rundläuft

Einen überdimensionalen Autoschlüssel für das neue Fahrzeug übergibt Walter Bach (r.) Tafel-Fahrer Kuno Herchenbach (am Steuer). Richard Stahl (l.) und Christiane Böttcher freuen sich über die Spende.

BAD NEUENAHR. Rund 8000 Kilometer im Jahr fahren die Helfer, um Lebensmittel für sozial Benachteiligte einzusammeln. Jetzt sind sie mit einem neuen Mercedes Sprinter unterwegs, den das Autohaus KBM übergeben hat.

Jede soziale Bewegung braucht einen Motor. Ein nagelneuer Mercedes-Benz-Sprinter sorgt künftig bei der Ahrweiler Tafel für mehr Mobilität. Walter Bach, Verkaufsleiter Nutzfahrzeuge des KBM-Autohauses in Hemmessen, übergab am Freitag das 65.000-Euro-Fahrzeug an Caritas-Geschäftsführer Richard Stahl und Koordinatorin Christiane Böttcher.

Mercedes-Benz, seit 1998 einer der Hauptsponsoren der Tafeln in Deutschland, hat bislang mehr als 800 Transporter bereitgestellt. Mit ihnen werden Lebensmittel transportiert, die an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen verteilt werden. Im Kreis Ahrweiler sind das zurzeit 998 Tafelkunden.

„Im Rahmen des Sponsoring-Programms übernehmen wir bis zur Hälfte des Listenpreises. In diesem Fall sind das 23.000 Euro, die restlichen 42.000 Euro haben wir in einem Jahr aus Spendenmitteln erhalten“, sagte Böttcher.

Kuno Herchenbach, einer der 23 Tafel-Fahrer, wird wöchentlich mit dem neuen Sprinter unterwegs sein, auf dem die sechs Hauptsponsoren aufgeführt sind. „Wir fahren bis zu 70 Lebensmittelhändler pro Woche im Kreis an, das macht bei vielen Kurzstrecken rund 8000 Kilometer im Jahr aus.“