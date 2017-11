Ahrwein-Messe in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Nur zufriedene Gesichter gab es bei der dritten Ahrwein-Messe. An 35 Ständen konnten mehr als 200 Weine der Ahr und anderer deutscher Anbaugebiete verkostet werden.

Von Thomas Weber, 27.11.2017

Zum dritten Mal hatte Organisator und Veranstalter Michael Lang am Samstag zur Ahrwein-Messe gebeten, zum zweiten Mal nutzte er dazu das Ambiente des Bad Neuenahrer Kurhaussaals. Fünf Stunden lang konnten die Gäste an 35 Ständen edle Tropfen verkosten. 22 Winzer und Genossenschaften von der Ahr präsentierten ihre Produkte, dazu gesellten sich 13 Anbieter aus anderen deutschen Anbaugebieten, die teilweise von renommierten Weinführern für ihre Produkte Prädikate bis hin zur Auszeichnung „Weltklasse“ erhielten.

Zu diesen Spitzenweingütern gehörte das VdP-Weingut Dautel aus Württemberg, das erstmals an die Ahr gekommen war. Rita Oberdorf, die die Weine kredenzte, konnte viele Kenner an ihrem Stand begrüßen. „Es ist eine superschöne Location mit tollem Publikum“, befand Oberdorf, die sich auch vom Andrang positiv überrascht zeigte. In etwa so viele Menschen wie im vergangenen Jahr, hatte Lang gezählt. „90 Prozent von ihnen kommen nicht aus dem direkten Umfeld der Ahr“, so der Veranstalter.

Zum dritten Mal dabei war die Weinmanufaktur Walporzheim. Wolfgang Dieckmann am Ausschank machte klar, dass sich die Veranstaltung für die Genossenschaft lohne: „Wir haben hier ein gutes Publikum, das großes Interesse an unseren Weinen zeigt.“

Hoch zufrieden äußerte sich auch Johannes Müller vom Riesling-Weingut Matthias Müller aus Spay: „Die Veranstaltung hat Niveau, ist aber dennoch nicht steif. Es lohnt sich auf alle Fälle.“ Das sahen die rund 400 Gäste ähnlich. 35 Euro mussten sie für die Verkostung auf den Tisch legen, dafür konnten sie sich an einer Auswahl aus mehr als 200 Tropfen bedienen. Dass es keine touristisch ausgerichtete Veranstaltung war, machte Lang klar: „Das Publikum besteht aus vielen Wein-verrückten Menschen, die eine Verkostung mit Niveau erleben wollen.“

Lang, der in Ahrweiler ein Weingeschäft mit Online-Handel betreibt, ist sich sicher, dass eine derartige Veranstaltung dem Jahreskalender der Winzer der Ahr gut tut. „Dieses Jahr sind wieder vier neue Betriebe dazugekommen“, freute er sich über die wachsende Akzeptanz. Die würde sich Lang auch von den mit der Weinwerbung befassten Organisationen wünschen. „Sie bauen lieber auf touristisch geprägte Angebote wie Weinfeste oder Weinmärkte. Mit der Messe bin ich immer noch ein Einzelkämpfer“, so der Veranstalter, der 2018 statt an einem Samstag am Sonntag, 25. November, zur Ahrwein-Messe einlädt.