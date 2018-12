Wechselvolle Geschichte

Das Team um Michael Seegert hat sich für die Feier anlässlich des 70-jährigen Bestehens einige Aktionen von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Dezember, einfallen lassen. So wird Gästen ab 18 Jahren nach Vorlage des gültigen Ausweises freier Eintritt ins Casino gewährt.

Nach einem Sektempfang sowie Fingerfood, das die Spielbank-Hostessen reichen, kann es dann gestärkt ans Spiel gehen. So warten bei einem Los-Gewinnspiel 7 x 700 und 7 x 70 Euro auf Glückspilze. Die Ziehung erfolgt am Sonntag, 16. Dezember, um 20 Uhr. Neben angebotenen Automaten- und Roulette-Turnieren dreht sich nicht nur der Roulettekessel, sondern auch das Glücksrad, an dem attraktive Preise ausgespielt werden. In den Spielsälen erwartet die Geburtstagsgäste am Freitag und Samstag ab 20 Uhr sowie am Sonntag ab 15 Uhr Live-Musik.

Schon im August hatte die Spielbank Bad Neuenahr nach Bad Dürkheim zu einer fotografischen und musikalischen Zeitreise eingeladen. Die Unterzeichnung des Vertrages für die „Kasino Bad Neuenahr Foerster & Co. KG“ vor 70 Jahren war Anlass für die Gesellschaft, mit Weggefährten im Kurhaus zu feiern. Die Dependance in Bad Dürkheim erhielt am 2. September 1949 vom rheinland-pfälzischen Kabinett grünes Licht fürs große Spiel.