Tradition in Ahrweiler

24.01.2017 AHRWEILER. Zum ersten wichtigen Termin der Ahrweiler Sankt Sebastianus Bürgerschützengesellschaft im Jahreskalender waren am Samstagabend fast 500 ihrer Mitglieder im Helmut-Gies-Bürgerzentrum zusammengekommen.

Insgesamt wissen die Ahrweiler Schützen genau 700 zumeist Uniformierte Männer in ihrer Gesellschaft. Bei Brötchen und Schützenwein stand dabei die Geselligkeit im Vordergrund, dennoch war der Abend auch einmal mehr äußerst informativ und unterhaltsam. Der Hauptmann und Vorsitzende, Jürgen Knieps, konnte neben den Mitgliedern der Gesellschaft eine Reihe von Ehrengästen aus Kirche, Politik und den Schützen nahestehenden anderen Schützengesellschaften begrüßen, der herzlichste Gruß aber galt der amtierenden Schützenmajestät Willi Busch. Der Bürgerschützenkönig ging auf die Ereignisse in der Welt der letzten Monate ein, die nach seinen Worten „kaum zu ertragen“ seien. Terror mit Toten, Krisen und Kriege wie seit Jahrzehnten nicht mehr bedeuteten derzeit eine „Phase der Unordnung der Welt“.

Selbst an den Frieden bringenden Institutionen und Bündnisses in Europa werde gerüttelt. „Anstatt Nato und EU weiter zu stärken, werden sie von unverantwortlichen Politikern und Populisten unter Beschuss genommen. Viele Menschen sind deshalb verängstigt und machen sich Sorgen um die Zukunft“, so Busch. Im Gegensatz dazu funktioniere in der Heimat das Gemeinwesen noch, Politiker und Menschen pflegten ein gutes und verantwortungsbewusstes Miteinander, Bürger übernehmen in den unterschiedlichsten Vereinen Verantwortung und tragen Sorge, dass das Mitmenschliche auch weiterhin einen hohen Stellenwert besitze. Dazu gehöre natürlich auch die Bürgerschützengesellschaft.

Mit Blick auf die Tatsache, dass das Fest nicht mehr mit einer heiligen Messe, sondern mit einem Wortgottesdienst in der Laurentiuskirche begann, was eine spürbare Veränderung darstelle, forderte der Hauptmann die Schützen auf, aktiv die Zukunft zu gestalten, um den Kern der Verbindung der Gesellschaft zum christlichen Glauben und zur christlichen Tradition zu erhalten. Dechant und Präses Jörg Meyrer machte in seinem Grußwort klar, dass es große Veränderungen in der katholischen Kirche geben werde, schon im März werden Vorschläge zur Neuausrichtung mit der Reduzierung der Pfarreien im Bistum Trier auf weniger als zehn Prozent der jetzigen Menge erwartet.

Unterdessen machte der vor knapp einem Jahr gewählte Hauptmann die Vielfältigkeit der Bürgerschützengesellschaft deutlich: „Jeder Zug, jedes Glied hat seine eigene Identität und Charakter, seine eigene Kultur wie hier unsere Schützentradition gelebt wird. Aber nicht das Leben der Traditionen ist für mich das Entscheidende, sondern das Miteinander, das mitmenschliche Zusammensein und das „eine Gemeinschaft“ sein. Diese Erfahrungen haben mich persönlich beeindruckt und haben mir den Wert unserer Gesellschaft ganz deutlich gezeigt“, so Knieps, der die Einmütigkeit der Schützen beschwor, getreu dem Motto „Einheit sein in Vielfalt.“

Chronist Hans-Georg Klein unterhielt mit einem Bildervortrag, der viele Erinnerungen an Begebenheiten in Ahrweiler aus früheren Tagen weckte. Auch Landrat Jürgen Pföhler hatte in der Chronik nachgeschaut und berichtete über das Schützenwesen unter preußischer Herrschaft, als man sich mehr oder weniger verstecken musste.

Über aktuelle Themen der Welt-, aber auch der Lokalpolitik sprachen Bürgermeister Guido Orthen und Ahrweilers Ortsvorsteher Peter Diewald in ihren Grußworten. Letztmalig als Hauptmann der Ahrweiler Junggesellen-Schützen richtete Bastian Friedrich ein Grußwort an die „Bürger“, deren grünen Rock er künftig selber tragen wird. (Thomas Weber)