Zu wenig Personal

KREIS AHRWEILER. Die Ahrweiler Polizei konnte wegen Überlastung nicht alle Einsätze abarbeiten. Zwei Landtagsmitglieder sorgen sich nun um die Einsatzbereitschaft der Beamten.

„Aufgrund der Vielzahl von Einsatzlagen konnten einige Einsätze nicht gefahren werden“, schrieb die Polizei in Ahrweiler kürzlich in einem ihrer Wochenendberichte. Für die CDU-Landtagsabgeordneten Guido Ernst und Horst Gies sind dies deutliche Alarmzeichen. Die beiden Abgeordneten aus dem Kreis Ahrweiler sorgen sich um die Einsatzbereitschaft der Polizei.

„Kernproblem der rheinland-pfälzischen Sicherheitsarchitektur ist nach wie vor die unzureichenden Personalausstattung. In keinem Land gibt es gemessen an der Einwohnerzahl so wenig Polizisten wie in Rheinland-Pfalz“, so Gies und Ernst. Trotz wachsender Aufgaben und in Kenntnis der bevorstehenden Abgänge aufgrund von Pensionierungen sei keine vorsorgende Einstellungspolitik betrieben worden.

In einer „Kleinen Anfrage“ an die Landesregierung wollen die Christdemokraten jetzt Zahlen und Fakten dazu in Erfahrung bringen. Sie wollen wissen: Wie hat sich die personelle Besetzung der drei Polizeidienststellen im Kreis Ahrweiler seit Oktober 2016 bis jetzt entwickelt? Wie viele Beamte sind davon aufgrund von Krankheiten oder Elternzeiten auf Dauer dienstunfähig?“ Und: „Wie viele Streifenwagen stehen den drei Polizeidienststellen im Kreis Ahrweiler zu den verschiedenen Schichtzeiten jeweils zur Verfügung, um bei Einsätzen vor Ort zu gelangen? Bei wie vielen Einsatzlagen im Jahr 2017 konnten Einsätze von den drei Polizeidienststellen nicht wahrgenommen werden?“

Im vergangenen Herbst hatten Ernst und Gies auch ein Gespräch mit der Sprecherin der Grafschafter Bürgerhilfen, Elke Wolber, geführt, bei dem diese Fragen eine wichtige Rolle gespielt haben sollen. In der Grafschaft sind seit einigen Jahren Bürger ehrenamtlich zu Fuß in den Dörfern unterwegs, um durch ihre Anwesenheit und die Weitergabe relevanter Informationen in dörflichen Social-Media–Gruppen potenzielle Einbrecher abzuschrecken, was anhand der zurückgehenden Einbruchszahlen offenkundig Wirkung zeigte.

Die Gemeinde unterstützt diese Bürgerhilfe durch eigene Finanzmittel im Haushalt. Auch hier hakten die CDU-Landtagsabgeordneten nach. Sie wollen die Tätigkeit dieser Initiative durch die Landesregierung bewertet wissen. Weiter wird nach den beabsichtigten Maßnahmen der Landesregierung gefragt, um die Vorbeugung vor Einbrüchen im Lande zu verbessern und danach, welche Rolle bürgerschaftliche Initiativen dabei spielen.

Gies und Ernst wollen das Thema auch mit Bürgern erörtern und werden dazu für Montag, 5. März, 19 Uhr, ins Bürgerhaus nach Ringen zu einer Informationsveranstaltung mit dem innenpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Matthias Lammert, einladen.