„Altärchen“ vor den Altar

AHRWEILER. Premiere für Trinkzug-Station in Sankt Laurentius. Bürger danken den Ahrweiler Schützen mit Ehrentrunk.

Es gibt in Ahrweiler immer wieder diese Momente, die einem Tränen in die Augen treiben und für Gänsehaut sorgen. Einer von ihnen war ohne Zweifel in der „Schützennacht der Nächte“ jener Augenblick, in dem für alle völlig überraschend das Glockengeläut von Sankt Laurentius ertönte. Erstmals – Dechant Jörg Meyrer hatte nun mal nicht mit Regen gerechnet und daher keinen schützenden Pavillon vorm Pfarrhaus zur Hand – zog der neue Bürgerschützenkönig beim Historischen Trinkzug in die Kirche ein.

Lag der Altar im Dunkeln, war das „Altärchen“ dezent mit Kerzen illuminiert. Meyrer, Pfarrer Peter Dörrenbächer, Gemeindereferentin Beate Timpe, aber auch Regens und Diözesanpräses Volker Malburg und Subregens Philipp Peters vom Studienhaus in Lantershofen kredenzten den Hunderten von Schützen den Ehrentrunk. Dazu der Klang von „Tochter Zion“ und der Regen, der die Schützen eine Stunde später starten ließ und sie bis nach Mitternacht in einer trotzdem milden Vollmondnacht begleitete, war vergessen. „Das sind ohnehin keine Regentropfen, sondern Freudentränen“, wurde Paul Radermacher nicht müde zu sagen.

An jedem der rund 150 Tische, an denen die Schützen in Vierer-Reihen antraten, nahmen die neuen Könige Peter Diewald und Lars Angsten die Gratulationen der Bürger entgegen. „In dem Moment, in dem Du König bist, hast Du keine Arbeit mehr“, zählte der Bürgerschützenkönig und Ahrweiler Ortsvorsteher Diewald einen Vorteil des neuen Amtes auf. „Macht voran, Eure Redezeit geht von unserer Trinkzeit ab“, trieben die Grünröcke, die in ihrer Mitte auch wieder Gebirgsschützen aus Breitenbach willkommen hießen, an. Einen langen Weg hatten alle bis morgens um 7 vor sich. Um 1 Uhr waren die Junggesellen immer noch nicht mit der Oberhut durch, die Bürgerschützen grüßten da schon in der Ahrhut mit „Morje“ statt „Guten Abend“.

Die „Nationalmannschaft“ aus allen Musikvereinen, beim Trinkzug salopp Schützenkapelle 1 und 2 genannt, sorgte immer wieder für den guten Ton. Nach 16 Jahren war erstmals wieder der Kanonenwall Teil der Zugstrecke. In der Niederhut, die große Lücken aufwies, hätten sich sowohl die Schützen als auch die Bürger mehr Resonanz gewünscht.