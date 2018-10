Fontänen in Bad Neuenahr sprudeln schon

Der Kurpark öffnet an den acht Abenden täglich um 18 Uhr. Während das Duo „saxOsing“ mit Klassikern und aktuellen Charthits einstimmt, bietet sich der Gastro-Bereich für eine Stärkung an. Die Show mit fünf Akten und zwei Pausen beginnt jeweils um 20 Uhr. Tickets in verschiedenen Kategorien sind erhältlich in der Gäste-Information am Kurpark, Kurgartenstraße 13, 0 26 41/9 17 55 40, bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional sowie online unter www.die-klangwelle.de. Inhaber der Kultur- und Gästekarte erhalten zehn Prozent Ermäßigung. Die Abendkasse ist mit Zuschlag. Die Tickets für Erwachsene kosten 11,80 Euro, für Kinder von sechs bis 17 Jahren 5,50 Euro (bis fünf Jahre frei). Der Sitzplatz am Springbrunnen kostet 14,80 Euro, die Klang-Lounge in Parterre 27,80 Euro. Die „Klang-Lounge On Fire“ im Obergeschoss bietet in Kooperation von Heilbad Gesellschaft und „Billas Novelle“ exklusive Genuss-Stationen an. Die Tickets zu 89 Euro beinhalten Eintritt, Begrüßungsgetränk und Büfett. Dieses Arrangement ist nur bei der Gäste-Information am Kurpark buchbar.