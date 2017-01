11.01.2017 BACHEM. Bei der Prunksitzung in Bachem führte Michelle Skruth als redegewandte Sitzungspräsidentin und Ex-Ahrweinkönigin ein letztes Mal durchs Programm. Die amtierende Ahrweinkönigin Theresa Ulrich präsentierte sich in ihrem ersten Jahr als Solomariechen.

Dass sie im zweiten Jahr ohne „große“ Tollitäten sind, tat der Stimmung der Bachemer bei ihrer Prunksitzung keinen Abbruch. Ordentlich voll wurde es im Winzerverein, eng rückten die Jecken zusammen und gehörig Schwung brachten einmal mehr die heimischen Tänzer respektive Funken der Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiß ins Geschehen. Wo in bewährter Weise aber zum letzten Mal Michelle Skruth als redegewandte Sitzungspräsidentin und Ex-Ahrweinkönigin durchs Programm führte, präsentierte sich die amtierende Ahrweinkönigin Theresa Ulrich in ihrem ersten Jahr als Solomariechen.

Zum traditionellen „Allemann-Tanz“ taten sich Funkenkorps, große Funken und Solomariechen sowie erstmals bei der Prunksitzung auch das Duo-Tanzpaar mit den beiden 13-Jährigen Amelie Doll und Laura Assenmacher zusammen. Unter dem neuen Choreographen Frank Johannes Knepper kam auch der neue Tanzstil der „Bachemer Merle“ an. Das Motto der acht Tanzpaare der Merle: „Op rut un wiess sin mir verröck – mim kölsche Hätz jonn mir op jöck“. Als „Kölsche Mädche“ gefielen zudem die Tänzerinnen von „Blue Velvet“ aus Bad Bodendorf.

Aber auch wortstarke auswärtige Kräfte hatte die KG um die Vorsitzende Petra Münch verpflichtet. Zum vierten Mal dabei und damit nach rheinischem Brauch schon Tradition bei der Bachemer Sitzung ist der Auftritt von Kurt Gerhartz aus Wehr mit seinen Töchtern Vera und Pia als „De Breiköpp“ gewesen. Mit ihren humoristischen Hieben auf das aktuelle politische Geschehen kamen zudem als „De Huusmeister vom Bundesdaach“ Axel Foppen und Frank Fander aus Bad Honnef an. Achim und Corinna Assenmacher übergaben die Senatspräsidentenkette zum Auftakt der zweiten Halbzeit der Sitzung an Sandra Kelter, und die Brass-Band „Ahrtalente“ hielt die gute Laune im Saal am Kochen bis zur letzten Minute.

Am Schluss gab es nochmals stehende Beifallsbekundungen für Michelle Skruth, die sich nach vielen Jahren aus beruflichen Gründen als Sitzungspräsidentin verabschiedete. Am Anfang der Sitzung war es letztmals ihre Aufgabe gewesen, den Sessionsorden vorzustellen. „Ob Karneval, ob Weinfest. In Bachem bliev et wie et es“ ist darauf nebst Bachemer Backes mit Narrenkappe, Bachemer Wappen, Weinflasche, -glas und Weinfest-Schild zu lesen. Das Motto spielt an auf die angedachte aber abgelehnte Verlegung des Termins für das Bachemer Weinfest und auf die Entscheidung der KG, den Karnevalsumzug am Samstag vor Weiberdonnerstag abzuhalten, als erfolgreiche Änderung seit 2013 so fortzuführen. (Andrea Simons)