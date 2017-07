Tradition im Ahrtal

BAD NEUENAHR. Der Männer- und Frauenchor Bad Neuenahr lädt in den Ferien zum offenen Singen ein. Zum Auftakt kamen 200 sangesfreudige Menschen in die Hemmessener Hütte.

Von Thomas Weber, 10.07.2017

Volks-, Wander- und Fahrtenlieder sind immer noch modern, auf alle Fälle bei der älteren Generation. Und das gemeinsame Singen außerhalb organisierter Chöre erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Ein Grund dafür, dass der Männer- und Frauenchor (MFC) Bad Neuenahr seine seit fast vier Jahrzehnten aufrecht erhaltene Tradition des offenen Singens in den Sommerferien pflegt.

Zum Auftakt begrüßte Vorsitzender Hans Creuzberg kann 200 sangesfreudige Menschen in der Hemmessener Hütte. Die meisten von ihnen waren in den vergangenen Jahren schon Stammgäste. „Sie kommen aus der Stadt und dem Ahrtal, aber auch aus einem großen Gebiet darüber hinaus“, so Creuzberg. Bis ins Nachbarland Nordrhein-Westfalen reiche das Einzugsgebiet für die Veranstaltung. So werde im Laufen der Veranstaltungen auch immer ein Bus aus Bad Münstereifel erwartet, zudem nutzen örtliche Seniorenheime die Mitsingabende, um einen Ausflug auf dem Hemmessener Hütte anzubieten. Dort lockt neben der geselligen, knapp zweistündigen Veranstaltung auch der herrliche Blick über die Stadt und ins Umland. Und weil es am Auftaktabend auch noch sommerlich warm war, verlegte der MFC das Singen aus der Hütte auf den Vorplatz. Unterm Zelt, im Anbau oder unter freiem Himmel machten es sich die Menschen gemütlich und genossen dabei gerne ein Glas Wein oder Bier oder aber eine leckere kleine Mahlzeit, die die Bürgergesellschaft Hemmessen servierte. Das Hüttenteam unterstützte das offene Singen gerne.

Pünktlich schlug Hans Creuzberg das vor drei Jahren aufgelegte MFC-Liederbuch auf und sagte Titel um Titel an. „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ oder „Kein schöner Land in dieser Zeit“ war dann aus den knapp 200 Kehlen der begeisterten Sängerinnen und Sänger zu hören. Musikalisch begleitet wurde die offene Chorgemeinschaft an der Gitarre von Pia Stahl, Helga Sonntag und Gerhard Schreiner. Eine Werbeveranstaltung für die Mitgliedschaft im Chor ist das Singen übrigens nicht, hier werden kaum neuen Mitglieder akquiriert, obwohl unter den Besuchern neben Urlaubsgästen auch jede Menge Bewohner aus dem Umfeld der Kreisstadt sind. Das der ein oder andere Teilnehmer nach dem Singen auch die Chorproben beim MFC ansteuert, passiert dennoch, wenn auch in nicht allzu großer Zahl. Infos aus dem Vereinsleben hält der Chorvorsitzende an den Mitsingabenden für alle Fälle parat.

Das offene Singen findet noch bis einschließlich 1. August jeden Dienstag ab 19.30 Uhr in der Hemmessener Hütte statt.