Urteil in Troisdorf

Landgericht verurteilt 25-Jährigen aus Troisdorf wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung.

Von Leif Kubik, 21.12.2018

Bonn/Troisdorf. Der 25-jährige Troisdorfer, der einen früheren Polizisten mit einem Samurai-Schwert angegriffen und schwer verletzt hat, muss siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Bonn verurteilte den Mann am Freitagmittag wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung. Der pensionierter Polizist hatte den Angriff mit einem Samurai-Schwert in Troisdorf nur knapp überlebt.

Für das Opfer kam der Angriff am 9. April an einem Glascontainer in Troisdorf-Sieglar aus dem Nichts: Plötzlich stand ein junger Mann vor ihm und schlug mit einem Samuraischwert auf seinen Kopf ein. Die Staatsanwaltschaft hat den Troisdorfer angeklagt und ihm nicht nur gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sondern auch versuchten Mord aus Heimtücke und vor allem aus Mordlust. Der 25-Jährige soll vor der Tat Zeugen gegenüber Mordgelüste geäußert.