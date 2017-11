Zwei Verletzte

Bad Neuenahr. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen in Bad Neuenahr wurden zwei Personen verletzt. Der Berufsverkehr staute sich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.11.2017

Die 76 Jahre alte PKW-Fahrerin bog von der Heerstraße in Bad Neuenahr nach links in den Tiefkreis in Richtung Ringener Straße ab - und kollidierte dabei mit dem PKW eines 22-Jährigen. Der hatte den Kreisel vorschriftsmäßig befahren.

Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Zur weiteren Behandlung wurden sie in Krankenhaus gebracht.

Die beiden Kleinwagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall führte zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr aus Richtung A 61.