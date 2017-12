Bei der Amtseinführung in der ersten Reihe: Reiner (v.l.), Doris, Cedric und David Stutz.

BACHEM. Die Mandolinen-Virtuosin und Musiklehrerin Doris Stutz übernimmt die Leitung der Erich-Kästner-Realschule plus in Bachem. Für die Schüler hatte sie zur Begrüßung ein süßes Dankeschön vorbereitet.

Da ist Musik drin in der Erich-Kästner-Realschule (EKS) plus und die, die seit Neuestem den Takt vorgibt, sorgt für einen guten Ton im Alltag der integrativen Ganztagsschule der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: Doris Stutz, Heimersheimer „Mädchen“ und vielen als virtuose Mandolinenspielerin des klassischen „Duo Concertante“ bekannt, das sie als Doris Harst mit ihrem Mann Reiner Stutz gründete, wurde am Freitag als Rektorin von der großen Schulgemeinschaft mit 300 Schülern begrüßt.

Sage und schreibe 16 Programmbeiträge mit Musik von Pink Floyd und Cohens „Hallelujah“ über chinesische Tänze und Satire bis hin zum Breakdance, Lehrerchor und der Liebeserklärung „Du bist unser Lieblingsmensch“ zeigten, dass Doris Stutz, seit 2014 Konrektorin, seit August nun auch offiziell Nachfolgerin von Barbara Lohmer, angekommen ist.

Regierungsschuldirektor Ralf Groß sah die Musik- und Biologielehrerin, die an der Realschule Remagen tätig war, dann auch nicht als Kapitän, sondern als Chorleiterin, die Harmonien erzeugt. Da staunten die Schüler nicht schlecht, als er erzählte, dass Stutz Platten aufgenommen habe, dass Tourneen sie nach Israel, Schweden, Spanien und Japan führten und sie das rheinland-pfälzische Zupforchester leitete. „Keine Solistin, sondern konzertant“ beschrieb Bürgermeister Guido Orthen Stutz. Förderung der Ausbildungsreife, Stärkung kognitiver und sozialer Kompetenzen, das seien nicht nur theoretische Ansätze, sondern werden in der EKS umgesetzt: „Hier darf gedacht und gefühlt werden.“

Süßigkeiten für die Schüler

Kreisbeigeordneter Horst Gies begrüßte, dass die EKS seit mehr als 40 Jahren ein hochwertiger Baustein in der Bildungslandschaft des Kreises sei. Die Schülerfirma „Future Service“ zeige praxisnah das reale Wirtschaftsleben, der Sieg beim Bundeswettbewerb „Starke Schule“ zeuge von individueller Förderung, klarem Konzept zur Berufsorientierung und stimmigen Angeboten. Spontan ernannte er die Rektorin mit zwei Ahrweinen des Jahres zur „Schulleiterin des Jahres 2017“.

Für die Schulleiter der Stadt überbrachte Gerald Charlier die Glückwünsche, Ulla Witsch sprach im Namen des Fördervereins und Michaela Schumacher für die Eltern. Total überwältigt von der Wertschätzung ergriff Stutz das Wort und sagte Danke für den Teamgeist, die Toleranz, die Offenheit und die Integrationsfähigkeit, die sie erleben durfte. Für alle Schüler hatte sie ein süßes Dankeschön vorbereitet.