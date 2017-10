Polizei veröffentlicht Täterfotos

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nach einem dreisten Schmuckdiebstahl in der Fußgängerzone in Bad Neuenahr sucht die Polizei nun mit Fahdnungsfotos nach einem der beiden Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2017

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich der Diebstahl am 16. Juni 2017 gegen 16.40 Uhr in der Poststraße in Bad Neuenahr ereignet. Zwei männliche Täter sollen sich in den Eingangsbereich eines dort ansässigen Juweliers begeben haben.

Einer der Männer soll die Lichtschranke in dem Geschäft geschickt überstiegen haben, um unbemerkt eintreten zu können. Während die zweite Person Wache hielt, konnte der Komplize im Laden drei Goldketten im Gesamtwert von 10.000 Euro aus der Auslage stehlen. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt.

Die Polizei bittet darum, Hinweise unter der Telefonnummer 02641/974-0 an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr zu richten.

Foto: Polizei Koblenz