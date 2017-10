Vorfall in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr. Am frühen Sonntagmorgen griff ein Unbekannter in Zentrum von Bad Neuenahr zwei Passanten an und schlug ihnen dabei ins Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

Nach Angaben der Polizei griff ein bislang unbekannter Täter in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 3 Uhr, im Zentrum von Bad Neuenahr zwei unschuldige Passanten an und schlug ihnen mit der Faust ins Gesicht. Einer der unbeteiligten Passanten kam dem Schläger in der Hauptstraße entgegen und bekam ohne Vorwarnung dessen Faust in Gesicht. Zuvor hatte der Schläger in Höhe der Volksbank einen älteren Mann angegriffen, dem er ebenfalls ins Gesicht schlug. Der Täter war in Begleitung einer jungen Frau.

Der Mann mit südländischem Aussehen war ungefähr 25 Jahre alt, ca. 170 . 180 cm groß mit kräftiger Figur, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Bart.

Die Polizei Ahrweiler bittet um Hinweise zur Person und zum Tathergang unter der Rufnummer 02641-9740.