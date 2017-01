Delegierte des Bezirks Rhein-Ahr diskutieren

06.01.2017 KREIS AHRWEILER. „Orientierungsrahmen im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaft (BDHS)“ – eher trocken liest sich der Tagesordnungspunkt 14 des Delegiertentages im Schützenbezirk Rhein-Ahr am Sonntag in Königsfeld. Vertreter von 18 Vereinen von Remagen bis Schuld nehmen an der Tagung unter Leitung von Bezirksbundesmeister Sigmund Belz aus Heimersheim teil und sollen über die neuen Spielregeln im Umgang mit Konfessionslosen oder Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften abstimmen. Das steckt hinter TOP 14, der damit eine gewisse Brisanz birgt.

Angestoßen hatte diesen Prozess vor eineinhalb Jahren ein Fall im nordrhein-westfälischen Werl-Sönnern. Dort hatte der muslimische Schützenbruder Mithat Gedik die Königswürde der Sankt-Georg-Schützen errungen. Das hatte für eine Konfrontation des Vereins mit dem BDHS gesorgt, weil Gedik seine Königskette zurückgeben sollte.

Belz hatte sich für die Schützen im Kreis Ahrweiler im Gespräch mit dem General-Anzeiger schon damals auf die Seite der Kameraden aus Werl-Sönnen geschlagen: „Es wird höchste Zeit, dass sich die Schützen für Zuwanderer öffnen.“ Und: „Gemeinschaft, Solidarität, Respekt – das sagt einem Muslim oder einem anders Gläubigen genauso etwas wie einem Christen.“

Vor Weihnachten hat der BDHS reagiert und seinen Orientierungsrahmen vorgestellt, über den in den kommenden Monaten alle 1300 Schützenbruderschaften in Deutschland mit ihren 400.000 Mitgliedern in einem Öffnungsprozess abstimmen sollen.

„Mehr Verantwortung für die Basis, ein klares Bekenntnis zu den christlichen Wurzeln und Traditionen, aber umfassende Bereitschaft zum Miteinander mit Hinzugekommenen aus anderen Kulturkreisen“, heißt es in dem Papier des Hauptvorstandes, für das sich dieser große Zustimmung erhofft.

Bundesschützenmeister Emil Vogt aus Leverkusen, der die BDHS-interne Profildiskussion vorangetrieben hat, will dem kirchlichen Schützenverband „eine zeitgemäße und verständliche Grundausrichtung“ geben, ohne die „Zugehörigkeit zur katholischen Kirche in Frage zu stellen“. Die lokalen Bruderschaften sollen frei entscheiden können, wer aufgenommen wird und damit auch Schützenkönig werden kann.

Danach soll auch die Mitgliedschaft von Nichtchristen in Zukunft möglich sein, sofern diese sich „glaubhaft zu den Zielen der Bruderschaften bekennen“. Auch aus der Kirche Ausgetretene müssen nicht weiter fürchten, die katholische Schützengemeinschaft verlassen zu müssen. Kleine bezieht sich dabei auf Empfehlungen des Papstes. Wie Franziskus die Kirche geöffnet habe, müssten auch die Bruderschaften aus ihrem Selbstverständnis heraus auf andere, auch Andersgläubige zugehen. Gleichzeitig fordert das Schützenpräsidium von seinen Führungskräften ein klares Bekenntnis zur Kirche ein. Vogt lehnt zwar jede Form der Ausgrenzung ab, sagt jedoch gleichzeitig: „Wir dürfen bei aller Liberalität unser eigenständiges, christliches Profil nicht verlieren.“

In einem Beschlussvorschlag, der an die Schützenbruderschaften ging, gibt es daher Spielregeln. Da steht unter anderem: „Aus der Kirche ausgetretene Getaufte oder Nichtchristen (auch Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften) können nach eingehender Prüfung im Rahmen einer Einzelfallentscheidung in eine Bruderschaft aufgenommen werden.“ Diese hätten ihr Bekenntnis zu den „christlichen Zielen“ auch in Einzelgesprächen „glaubhaft zu machen“. Dabei soll der jeweilige Präses oder ein geistlicher Begleiter der Bruderschaft einbezogen werden.

Ein Umstand, der bei Belz auf wenig Gegenliebe stößt. „Das ist absolut realitätsfremd“, sagte der 64-Jährige frühere Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes im Vorfeld des Delegiertentages dem General-Anzeiger zu den angedachten „Glaubensprüfungen“. Ebenfalls in Frage stellt der liberal eingestellte Schützenfunktionär aus Bad Neuenahr-Ahrweiler den Beschlussvorschlag des Bundes, wonach für “verantwortliche Ämter“ wie Vorstände von der örtlichen bis zur Bundesebene als „Grundvoraussetzung die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche“ rangiert.

Belz will am Sonntag den Delegierten des Kreises Ahrweiler eine eigene Interpretation als tragbare Entscheidungshilfe an die Hand geben. Für ihn steht fest: „Bruderschaften, die sich im Rahmen der neuen Möglichkeiten stärker öffnen wollen, können frei bestimmen, was sie tun oder nicht.“ Eine größere Entscheidungsfreiheit der örtlichen Bruderschaften setzt für Belz allerdings auch eine Selbstverpflichtung voraus: „Damit verbunden ist ein erhöhtes Maß an Verantwortung, das christliche Profil der Bruderschaft zu erhalten.“

Übrigens: Der Orientierungsrahmen sieht auch vor einen „früheren Beschluss des Schützenbundes förmlich aufzuheben, der homosexuellen Schützenmajestäten untersagt, mit dem Lebenspartner als Königspaar aufzutreten“. Angewandt werde, so Bundesschützenmeister Emil Vogt, dieser Beschluss „aber schon länger nicht mehr“. (Günther Schmitt)