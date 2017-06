Burkhard Hornberger regiert in Bad Breisig.

Lukas Mosen ist Majestät in Niederlützingen.

Martin Schnitker siegte in Brohl mit dem 102. Schuss.

Dieter Gensler ist neuer König in Gönnersdorf.

Franz Fuchs ist neue Majestät in Westum.

Michael Kappl regiert in Löhndorf.

KREIS AHRWEILER. Die Schützen im Bezirk Rhein-Ahr haben seit Fronleichnam neue Majestäten. An diesem Tag finden traditionell die Schießwettbewerbe von Remagen bis Westum statt. Sieben neue Könige und eine Schülerprinzessin regieren jetzt im Bezirk Rhein-Ahr.

In Remagen wurde am Nachmittag des Fronleichnamfestes eine neue Schülerprinzessin ermittelt. Den eigentlichen Schützenkönig schießen die Sankt Sebastianer beim Schützenfest im Sommer aus. Mit dem 30. Schuss sicherte sich Alexandra Zimperfeld um 17.18 Uhr auf der Anlage am Victoriaberg den Titel und erhielt die Glückwünsche der Sebastianer um Präsident Wolfgang Strang.

Neuer König von Sankt Hubertus in Löhndorf ist Michael Kappl. Er holte um 15.41 Uhr mit dem 41. Schuss den Rumpf des Königsvogels von der Stange. Sein Pendant bei den Hubertianern in Westum ist Franz Fuchs. Er war um 18.50 Uhr mit dem 16. Schuss auf den königlichen Greif erfolgreich. Marcus Beyer ist neue Majestät der Sankt-Sebastianus-Schützen in Sinzig. Die Königswürde holte er sich um 18.24 Uhr mit dem 30. Schuss.

Erste Gratulanten nach der Proklamation durch Brudermeister Berthold Winkens waren Adjutant Tim Kunkel und Ex-König Pit Mooldijk. Mit dem 52. Schuss wurde punkt 19 Uhr Burkhard Hornberger König von Sankt Viktor in Bad Breisig. Neuer König der Sebastianer in Niederlützingen wurde um 18.18 Uhr mit dem 48. Schuss Lukas Mosen. Majestät der Matthias-Schützen in Brohl wurde um 19 Uhr Martin Schnitker mit dem 102. Schuss. Dieter Gensler ist neuer König der Gönnersdorfer Hubertianer. Er erlegte den Königsvogel um 18.07 Uhr mit dem 42. Schuss.