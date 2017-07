Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz

Der Jubel ist groß: Ferienbeginn an der Grundschule Bad Neuenahr.

KREIS AHRWEILER. ADAC rechnet auf der A 61 ab Koblenz mit Staus Richtung Süden. Samstags Fahrverbot für Lastzüge.

Für 537 000 Schüler in Rheinland-Pfalz haben am Freitag die Sommerferien begonnen. Sie dauern bis einschließlich Freitag, 11. August. Am letzten Schultag gab es auch Zeugnisse.

Für einige wenige Schüler war das „kein guter Tag“. Rund ein Prozent der Schüler im Land hat die Versetzung nicht geschafft. Die Zahl der Wiederholer geht laut Statistischem Landesamt jedoch seit Jahren zurück. Von den landesweit rund 35 000 Viertklässlern wiederholen nach Angaben des Bildungsministeriums etwa ein bis zwei Prozent die Klasse, mehr als ein Drittel wechselt erfahrungsgemäß an ein Gymnasium.

Ferienbeginn heißt aber auch erhöhtes Verkehrsaufkommen. Für die A 61 rechnet der ADAC Richtung Süden mit Staus ab Koblenz. Zur Entlastung gelten an allen Samstagen im Juli und August Fahrverbote für Lastwagen über 7,5 Tonnen von 7 bis 20 Uhr.