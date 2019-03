Der Schülermarsch zu Fridays for Future in Bad Neuenahr startete an der Mittelstraße.

Bad Neuenahr. Are-Gymnasiasten haben den ersten Protestmarsch für die Schulen in Bad Neuenahr-Ahrweiler organisiert. Der Schulleiter wertet die Teilnahme als unentschuldigtes Fehlen.

Kurz vor neun Uhr wimmelte es vor dem Bad Neuenahrer Augustinum nur so von Schülern mit Transparenten. Die beiden Zehntklässler Marie Loerakker und Julian Weber vom Are-Gymnasium hatten ihre Mitschüler aufgefordert, Flagge für die Aktion „Fridays for Future“ zu zeigen.

Abgesichert von der Polizei der Kreisstadt um Polizeichef Gerhard Engel machten sich mehr als 300 Areaner an der Ahr entlang auf den Weg, um an den anderen weiterführenden Schulen, ihre Gesinnungsgenossen abzuholen. Denn zum Streik aufgerufen hatte das Orga-Team auch das Peter-Joerres-Gymnasium, die Kästner-Schule, die Boeselager-Schule und die Schulen des Calvarienbergs. „Wir rechnen bis zur Abschlusskundgebung heute Mittag am Ahrweiler Bahnhof mit mehr als 1000 Teilnehmern“, sagte der Polizeichef dem General-Anzeiger.

Es könnten mehr werden, denn das Wetter meint es gut mit den Schülern, die unter dem Motto antreten „Die Welt braucht uns, wir brauchen unsere Welt. Schützt unsere Welt.“ Und in Richtung der Politik hieß es: „Euch gehen die Ausreden aus und uns die Zeit“.

Dass die Schüler mit ihrer Aktion gegen die Schulordnung verstoßen, ist ihnen bewusst. Doch das wurde so kommentiert: „Ich schwänze nicht, ich kämpfe.“

Dennoch bleibt den Schulen nichts anderes übrig, als die Teilnahme an der Demo als unentschuldigtes Fehlen zu werten. „Wir haben keine andere Wahl. Die Landesregierung gibt in Sachen ‚Fridays for Future‘ keinerlei Handlungsempfehlungen. Daher müssen wir nach Schulordnung handeln“, sagte Reiner Meier, Leiter des Peter-Joerres-Gymnasiums, dem General-Anzeiger.

Er sähe es lieber, wenn sich die Schüler in einer Projektwoche mit Umweltthemen beschäftigen würden, statt auf die Straße zu gehen. „Wir wollen das vor den Sommerferien auf jeden Fall anbieten“, so Meier. Die Kreisverwaltung Ahrweiler hatte die Demo der Schüler genehmigt.

