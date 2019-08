Waldbegehung gefordert

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Wie ist es um den heimischen Wald bestellt? Die Bad Neuenahrer SPD-Stadtratsfraktion möchte dazu Auskünfte von Bürgermeister Guido Orthen und fordert eine Begehung.

Die SPD in Bad Neuenahr will über den Zustand des Waldes informiert werden. Bundesweit wird derzeit angesichts eines erneuten Dürrejahres intensiv über die Situation in den Wäldern des Landes diskutiert. Bundes- und Landesregierung, kommunale Vertretungen und private Waldbesitzer, Wissenschaftler und Interessengruppen bis hin zu den gewerkschaftlichen Vertretungen der Forstbeschäftigten beraten sich zur aktuellen Situation als Folge von dauerhafter Klimaveränderung und zunehmenden Dürreperioden.

Die SPD-Stadtratsfraktion in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat deshalb jetzt bei Bürgermeister Guido Orthen (CDU) die zeitnahe Vorlage eines Zustandsberichts des städtischen Waldes im Stadtrat beantragt.

Fraktionsvorsitzender Werner Kasel: "Zur Stadt gehören mehr als 3500 Hektar Wald und Forst, die somit den wesentlichen Anteil der grünen Lunge unserer Stadt bilden. Daher ist es uns von größter Wichtigkeit, über den Zustand unseres Waldes detailliert informiert zu werden und zu erkennen, wo wir als Stadt Handlungsbedarf haben."

Im Rat der Stadt wurde nach Angaben der Fraktion letztmalig im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2019 über das Thema "Wald" diskutiert. Ein Vermerk zum Beratungspunkt "Forstwirtschaftsplan" aus Februar 2018 enthielt dabei unter der Überschrift "Entwicklung des Holzmarktes aufgrund der Extremwetterlagen und der damit verbundenen Borkenkäferkalamitäten" Hinweise auf die andauernde Problemstellung und ihre Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Die Beratung konzentrierte sich dabei auch vorrangig auf Fragen des Haushalts. Gleichwohl sei es der SPD-Fraktion wichtig, sich mit der Situation der städtischen Wälder und Forste insgesamt und nicht nur unter Haushaltsgesichtspunkten zu befassen, erklärte Kasel. Dazu gehörten in der Folge auch die Überlegungen, welche Maßnahmen zum Erhalt des Waldes beabsichtigt oder getroffen werden müssten.

Ergänzend hat die SPD-Fraktion die Durchführung einer Waldbegehung unter fachlicher Begleitung durch die städtischen Forstbeamten für die Mitglieder des Stadtrats zur "Inaugenscheinnahme besonderer Problembereiche" im Stadtwald noch für dieses Jahr beantragt. Kasel: "Waldbegehungen durch den Stadtrat haben in der Vergangenheit regelmäßig stattgefunden. Sie sollten künftig wieder regelmäßig eingeplant und durchgeführt werden, denn das Thema Wald sollte uns allen wichtig genug dafür sein."