Soziales in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Die Bad Neuenahrer SPD-Frauen haben bei einer Veranstaltung im Gebrauchtkleiderladen "Petras Lädchen" ihre Gäste beschert. Sie beschenkten Institutionen und Projektvertreter mit Spenden.

Von Andrea Simon, 21.12.2018

Die Gäste, die sich zur Weihnachtsfeier in „Petras Lädchen“ zusammengefunden hatten, sind von den SPD-Frauen des ehrenamtlich geführten Gebrauchtkleiderladens nicht nur bewirtet, sondern auch beschenkt worden. Sechs mal 1500 Euro wurden an die Institutionen, Organisationen und Projekte der Gäste übergeben, die wiederum berichteten, wofür die Spenden verwendet werden sollen.

Bereits im Vorfeld hatten die Lädchenfrauen die Ahrweiler Tafel mit Lebensmitteln im Wert von 500 Euro bedacht. Dafür, dass das möglich sei, dankte Petra Elsner „ihren“ Frauen für ihre ständige ehrenamtliche Arbeit im Lädchen, denn nur dadurch und durch die Spender gebrauchter Kleidung würden seit 42 Jahren jährlich viele Spenden für soziale Projekte erwirtschaftet.

Die Spende für die Erich-Kästner-Realschule plus nahm Schulleiterin Doris Stutz entgegen. Die Summe soll einem Projekt zukommen, an dem auch die Berufsbildende Schule, das Marienhospital der Kreisstadt, das Johanniter Altenheim Sinzig, das Sankt Josefsheim Bad Breisig und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beteiligt sind. Viele Schüler sollen so durch Praktika einen Einblick in Pflegeberufe erlangen. Wegen der weiten Anfahrtswege wäre das Projekt fast an den Fahrtkosten gescheitert, aber dank des Einsatzes von Renate Schmitt und der Lädchenfrauen seien diese nun kein Problem mehr.

Dank für zuverlässige Unterstützung

Achim Klein von Pro Familia Koblenz dankte den Lädchenfrauen für ihre zuverlässige Unterstützung in den vergangenen Jahren, die auch zahlreichen Frauen in Not aus dem Kreis Ahrweiler zugutekommen. Hilfe brauchen auch die Frauen, die im Frauenhaus des Kreises aufgenommen werden. Für dessen Förderverein berichtete die Vorsitzende Reinhild Kobold, dass im vergangenen Jahr mehr als 170 Frauen im Kreis vor Gewalt flüchteten und im Frauenhaus Schutz suchten. Für den Kreuzbund als weiteren Spendenempfänger, der zudem bald 40 Jahre alt wird, gab der Vorsitzende Norbert Fischer einen Überblick über die Aktivitäten der Selbsthilfegruppe.

Werner Rex von der Ökumenischen Flüchtlingshilfe stellte das Projekt „Pfiffig“ vor, das die Ausbildung geflüchteter Menschen zum Ziel hat. Junge Männer, die allein auf sich gestellt sind, erhielten die Möglichkeit einer Einstiegsqualifizierung mit anschließender Ausbildung und trainierten neben handwerklichen Fähigkeiten die deutsche Sprache. Die Vorsitzende Anita Andres und die Ehrenvorsitzende Doris Efferz vom Katzenschutzverein erklärten, dass die Vereinsmitglieder nicht nur ausgesetzten und abgegebenen Katzen helfen. Sie unterstützten auch Menschen, die sich um notleidende Tiere kümmern und diesen ein Zuhause schenken, und denen die Kosten für Tierarzt und mehr über den Kopf wüchsen.