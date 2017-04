Wahlen in Bad Neuenahr-Ahrweiler

BAD NEUENAHR. Petra Elsner bleibt die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die einstimmige Wiederwahl ermutigt sie und ihre Stellvertreterinnen in ihren ehrenamtlichen Projekten.

Von mm, 20.04.2017

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Grafschaft waren mit ihrem Vorstand so zufrieden, dass sie Petra Elsner erneut zur Vorsitzenden und als Stellvertreterinnen wieder Renate Schmitt und Sissi Melchiors wählten. Beisitzerinnen blieben Doris Bruch, Brigitte Seuring, Doris Walther, Wilma Schneider und Lydia Ilius. Gisela Halfen bleibt Sprecherin der Nichtmitglieder. Alle wurden einstimmig wiedergewählt, was den Vorstand ermunterte, sich weiter engagiert für sozial- und gesellschaftspolitische Themen einzusetzen.

Ihren ehrenamtlich geführten Gebrauchtkleiderladen „Petras Lädchen“ wollen alle SPD-Frauen weiterhin mit großem Einsatz betreiben. Schließlich werden aus dessen Erlös viele Spenden an soziale Institutionen übergeben, die sich seit Jahren und Jahrzehnten auf die Unterstützung der SPD-Frauen verlassen können. Dies ging auch aus dem Bericht des Vorstands hervor, den Elsner vortrug. Es gab zahlreiche Mitgliederversammlungen, bei denen sich Vereine und Institutionen mit ihren sozialen Projekten vorstellten.

Zahlreiche Spenden erfreuten die Empfänger, die ihrerseits ehrenamtlich Menschen in Nöten zur Seite stehen. In den vergangenen zwei Jahren gingen größere Spenden etwa an Mutter-Kind-Kuren, die Ferienfreizeiten der Arbeiterwohlfahrt Sinzig, den Kinderschutzbund, verschiedene Schulen für besondere Projekte oder die Tafel.

4000 Euro wurden der Feuerwehr im Kreis übergeben als Dank und Anerkennung für die tolle Hilfeleistung bei den Unwettern im Juni 2016. Auch die Ökumenische Flüchtlingshilfe erhielt finanzielle Unterstützung. Derzeit laufen drei Vorstellungen des Vereins Klinik-Clowns Köln für Patienten im Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr, wo man von dieser Spende begeistert ist. Am 26. August feiern die SPD-Frauen das 40-jährige Bestehen von „Petras Lädchen“ mit einem großen Fest. ⋌