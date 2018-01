Spende bei der Weihnachtsfeier

KREISSTADT. Die SPD-Frauen von Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Grafschaft führen den Gebruachtkleiderladen „Petras Lädchen“ ehrenanmtlich. Auf der Weihnachtsfeier spendeten sie 8000 Euro an soziale Institutionen und die Berufsbildende Schule.

Von Andrea Simon, 02.01.2018

Auch im 40. Jahr des Bestehens ihres ehrenamtlich geführten Gebrauchtkleiderladens „Petras Lädchen“ haben die SPD-Frauen von Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Grafschaft bei ihrer Weihnachtsfeier auch anderen eine schöne Bescherung bereitet. Wie jedes Jahr haben sie bei dieser Gelegenheit soziale Institutionen mit Spenden aus dem Erlös aus dem Verkauf im Lädchen bedacht. Insgesamt überreichten sie 8000 Euro an erfreute Spendenempfänger, die sich für das beständige Engagement der SPD-Frauen mit lieben Worten bedankten. Sie alle wurden zum wiederholten Mal von den Lädchenfrauen beschenkt, die immer wieder Institutionen unterstützen, die selbst ehrenamtlich Menschen helfen. An den Frauennotruf Koblenz gingen 2000 Euro. Er betreut immer wieder Frauen und Mädchen aus dem Kreis Ahrweiler, die Opfer von Gewalt wurden. Die gleiche Summe nahm Marion Eisler für ein Projekt des Diakonischen Werks entgegen: Im Jahr 2018 soll in der Kreisstadt ein Treffpunkt für Menschen in schwierigen Lebensumständen entstehen.

Jeweils 1000 Euro erhielten Hubertus Raubal für den „Weißen Ring“ für die Betreuung von Opfern von Verbrechen sowie die Ökumenische Flüchtlingshilfe und Karin Sinner-Thelen für Pro Familia in Koblenz, wo Frauen, auch aus dem Kreis Ahrweiler, in der Not geholfen wird. Außerdem nahm Schulleiterin Gundi Kontakis von der Berufsbildenden Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler (BBS) ebenfalls 1000 Euro für die Unterstützung einer Berlinfahrt von Schülern entgegen. Die Summe soll dazu dienen, dass auch bedürftige junge Menschen an dieser Fahrt teilnehmen können. Die Spendenempfänger stellten ihre Projekte in großer, geselliger Runde vor und tauschten sich über die ihre vielfältigen Erfahrungen im Umgang mit Armut und finanzieller und seelischer Not von Mitmenschen aus. Einig waren sich nach Angaben der Lädchenfrauen alle, dass die Armut generell zunehme, was beständigen ehrenamtlichen Einsatz notwendig und für viele Menschen unverzichtbar mache.