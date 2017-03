Evakuierung in Ahrweiler

AHRWEILER. Erste Evakuierungsfahrten vom Alten- und Pflegeheim Sankt Maria-Josef aus werden schon am Samstagabend durchgeführt.

Mit einem Großaufgebot ist der DRK-Kreisverband Ahrweiler an den Evakuierungsmaßnahmen wegen der Bombenentschärfung in Ahrweiler beteiligt. „Nahezu alle Ortsvereine mach mit“, sagte Kreisgeschäftsführer Frank Trömmel dem General-Anzeiger. beteiligt sein. Insbesondere kommen zum Einsatz die Sondereinsatzgruppe (SEG) Betreuung, die SEG Führungsunterstützung und drei Sondereinsatzgruppen Sanitätsdienst sowie die DRK-Leitungsgruppe, ferner Rettungs- und Krankentransportwagen der Ortsvereine und des Regelrettungsdienstes.

Am Samstagabend wird das Rote Kreuz bereits mit der Evakuierung von 26 bettlägerigen Patienten aus dem Alten- und Pflegeheim Sankt Maria-Josef ins Krankenhauses Maria Hilf beginnen. Trömmel: „Am Sonntag folgen dann ab 7 Uhr die 100 bedingt gehfähigen und gehfähigen Patienten ins Altenheim Sankt Anna und in das Schulzentrum in Bachem. Hinzu kommen etwa zehn Transporte aus Ahrweiler Haushalten ins Krankenhauses – und natürlich alle Rückführungen.“ Das werde sich dann aller Voraussicht nach bis in den späten Nachmittag hinziehen.

Das DRK wird Einsatzabschnitte am Altenheim Maria-Josef, am Altenheim Sankt Anna und am Krankenhaus bilden, dazu je einen Sanitätsdienst in den von der Stadt organisierten und betriebenen Anlaufstellen für die Bevölkerung in den Turnhallen der Grundschule Ahrweiler und der Realschule Calvarienberg durchführen.

Der Betreuungsdienst wird den Pflegedienst bei den Patienten auf im Krankenhaus unterstützen. „Die Betreuung der bedingt gehfähigen und gehfähigen Patienten im Schulzentrum erfolgt eigenständig durch das Personal des Altenheimes“, erklärte Trömmel.

Dementsprechend werden am Samstag Rettungsfahrzeuge zum Transport der bettlägerigen Patienten zum Einsatz kommen. „Am Sonntag dann zusätzlich Kräfte an den Einsatzabschnitten und zum Transport der übrigen Senioren“, so der Kreisgeschäftsführer.

Nicht angefordert von der Stadt wurde laut Trömmel der beim Ortsverein in Weibern verortete Küchenzug des Roten Kreuzes: „Um die die Verpflegung der Evakuierten kümmert sich die Stadt selbst.“

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Sonntag nach Angaben von Kreisfeuerwehrinspekteur Udo Schumacher mit 120 Wehrleuten im Einsatz. Ingesamt werden mit Polizei, Mitarbeitern des Rathauses, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz 500 Personen in das Geschehen rund um die Evakuierung eingebunden sein.

Wie berichtet wird die Entwarnung nach der Entschärfung der Bombe durch Glockengeläut erfolgen. „Das gab es so wohl in ganz Deutschland noch nicht“, sagte Schumacher dem General-Anzeiger. Ist die Bombe entschärft, werden die Glocken von Sankt Laurentius in Ahrweiler, Sankt Pius in der Stadtmitte und Sankt Marien in Bad Neuenahr ein fünfminütiges Festtagsgeläut anstimmen.