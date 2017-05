Neubau an der Heerstraße

BAD NEUENAHR. Das Rote Kreuz der Kreisstadt, respektive die am Neubau der Unterkunft an der Bad Neuenahrer Heerstraße beteiligten Unternehmen, haben in den vergangenen Monaten richtig Gas gegeben.

Von Von Günther Schmitt, 07.05.2017

Erst im November hat das DRK das Grundstück neben der Bad Neuenahrer Feuerwache gekauft, am 20. Januar begannen die Bauarbeiten und am späten Freitagnachmittag wurde schon Richtfest gefeiert. Dazu begrüßte DRK-Vize Michael Assenmacher unter anderem Landrat Jürgen Pföhler und Bürgermeister Guido Orthen.

1,5 Millionen Euro investiert das Rote Kreuz in das Gebäude, das, wenn es im Frühjahr 2018 in Betrieb genommen wird, über Schulungs- und Sozialräume, einen Jugendraum, Lagerfläche und Platz für 15 Einsatzfahrzeuge bietet.

Damit geht ein Wunsch in Erfüllung, der vor 15 Jahren zum ersten Mal aufkam: die Zusammenlegung der bisherigen Standorte Ahrweiler und Bad Neuenahr an einem zentralen Punkt. „Wir investieren hier in gute Arbeitsbedingungen für unsere 100 ehrenamtlichen Helfer“, machte Assenmacher in Vertretung des Ortsvereinsvorsitzenden, Karl-Heinz Hauser, klar. Assenmacher nannte aber auch eine stattliche Zahl: „Unsere Helfer engagieren sich pro Jahr in mehr als 20 000 Stunden.“

Ein Einsatz, den auch Jürgen Pföhler würdigte. Der Landrat kündigte an, dass der Kreis noch in diesem Jahr drei neue Fahrzeuge anschaffe, die ihren Standort in dem neuen Gebäude haben werden. Sein Dank galt aber vor allen den Helfern, die vor zwei Monaten bei der Evakuierung der Ahrweiler Bürger aus Anlass der Bombenentschärfung mitgewirkt hatten. In seinen Dank bezog Pföhler aber auch die Helfer ein, die bei Großveranstaltungen wie Rock am Ring, Weinfesten, Umzügen oder Ahruferlauf ihren Dienst versehen.