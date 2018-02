Neue Tourismus-Broschüre

KREIS AHRWEILER. Die Tourismusorganisation legt eine neue Broschüren vor. Events wie Rhein in Flammen und „Tal to Tal“ stehen hoch im Kurs.

Der Romantische Rhein bietet zwischen Remagen/Unkel und Bingen/Rüdesheim eine einzigartige Kultur- und Naturlandschaft, die zu einem Besuch einlädt. Dabei gibt es in der Region viel zu entdecken, was vielen gar nicht bekannt ist: ein tolles Wander- und Radwegenetz, über 60 Burgen und Schlösser und ein prall gefüllter Veranstaltungskalender. Die Suche nach passenden Veranstaltungshighlights und Unterkünften am Mittelrhein wird nun durch neu aufgelegte Broschüren vereinfacht.

Das ganze Jahr über lockt der Romantische Rhein mit Events wie Rhein in Flammen, R(h)einwandern in den Frühling, Tal to Tal, zahlreichen Weinfesten und vielem mehr. Um den Überblick über das große Angebot in der Region nicht zu verlieren, hat die Romantischer Rhein Tourismus GmbH ihren beliebten Veranstaltungskalender für das Jahr 2018 neu aufgelegt.

Das Unterkunftsverzeichnis Romantischer Rhein „Schöner Schlafen“ 2018/2019 bietet auf insgesamt 72 Seiten eine große Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten von Hotels und Pensionen bis hin zu Ferienwohnungen und den immer beliebter werdenden Campingplätzen. Insgesamt präsentieren über 200 Gastgeber ihr Angebot. Sortiert nach Orten finden Urlauber so eine passende Unterkunft. Kurzporträts zu den einzelnen Orten und großflächige Bilder machen Lust die vielseitige Region zu erkunden. Für Wanderer bietet das Gastgeberverzeichnis „Rhein-steig & Rhein-Burgen-Weg 2018“ die perfekte Möglichkeit, eine passende – wanderfreundliche – Unterkunft zu finden.

Alle aufgeführten Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Jugendherbergen sind mit dem Prädikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Um dieses Prädikat zu erhalten müssen Gastgeber Anforderungen erfüllen, die speziell auf die Wünsche von Wandergästen abgestimmt sind.

Neben der Präsentation einzelner Unterkunftsmöglichkeiten bietet die Broschüre zudem Reiseangebote, die verschiedene Etappen des Rheinsteigs und des RheinBurgenWegs erlebbar machen.⋌

Die Broschüren sind ab sofort in den Tourist-Informationen entlang des Mittelrheins zu erhalten oder sie können unter info@romantischer-rhein.de oder www.romantischer-rhein.de/service kostenfrei bestellt werden.