Auf Pkw aufgefahren

Bad Neuenahr. Eine 25-jährige Rollerfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bad Neuenahr schwer verletzt worden. Sie fuhr auf einen bremsenden Pkw auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.07.2018

Schwer verletzt wurde eine 25-jährige Rollerfahrerin am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Bad Neuenahr. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr sie mit ihrem Kleinkraftrad hinter dem Pkw einer 51-Jährigen in Richtung Ahrweiler. Die Autofahrerin musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen, die 25-Jährige bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Durch den Aufprall zog sich die Rollerfahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. "Glücklicherweise trug die Rollerfahrerin einen Schutzhelm, so dass hier weitere schwere Verletzungen vermieden wurden", so die Polizei in ihrer Mitteilung.