Feste Größe auf Winzerfesten

AHRWEILER. Mehr als 30 Jahre fehlte "Ritter Gerhard IV. zu Landiscrone" bei kaum einem Winzerfest an der Ahr, in Bad Godesberg, Adendorf oder auf Burg Satzvey. Jetzt ist Mario Rochert im Alter von nur 57 Jahren in Ahrweiler gestorben.

Mario Rochert, Ritterdarsteller aus Leidenschaft und Ahrweiler mit Heimersheimer Wurzel, ist kurz vor Jahresende im Alter von 57 Jahren gestorben. 33 Kilo wog sein originalgetreues Waffenkleid, das ihm bei Heimatfesten aller Art zur zweiten Haut geworden war. Der Rotbart trug die Rüstung selbst bei tropischen Temperaturen mit Fassung, hat ungezählte Kinder bei Mittelalter-Veranstaltungen zu Nachwuchsrittern geschlagen.

„Keine Rüstung ist so schwer wie das Leben“, kommentierte er gerne seinen Aufzug, wenn er von Touristen nach deren Gewicht gefragt wurde. Berühmt war er bei diesen für sein unnachahmliches Lachen, das es sogar als Klingelton für Handys gab. Mario Rochert war ein Original, ein traditionsbewusster Ahrtaler und Sammler heimathistorischer Dokumente und Bilder, der vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Seit 2006 gehörte er dem Jägercorps der Ahrweiler Bürgerschützen an. Als Laiendarsteller wirkte Mario Rochert zudem an mehreren Spielfilmen des Ahrweiler Regisseurs Wolfgang Arends mit.

Das Sterbeamt für Mario Rochert beginnt am Donnerstag, 3. Januar, um 14 Uhr in der Heimersheimer Mauritius-Kirche. Die Beisetzung erfolgt anschließend auf dem Heimersheimer Friedhof am Fuß der Landkrone, deren Namen er in seinem Rittertitel führte.