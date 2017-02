Notfalleinsätze in der Region

07.02.2017 KREIS AHRWEILER. Feuerwehren im Kreis Ahrweiler wollen künftig bei Verstößen auf der A 61 mit Anzeigen gegen Autofahrer reagieren.

Kreisfeuerwehrinspekteur Udo Schumacher ist immer noch stinksauer. Grund: Bei einem Einsatz auf der Autobahn 61 am vergangenen Freitag, bei dem Reifen eines mit 31 000 Litern Heizöl beladenen Tanklasters brannten, waren zwei Tanklöschfahrzeuge mehr als 20 Minuten im Stau steckengeblieben, weil die Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet hatten (der GA berichtete).

„Das hätte ein Inferno geben können“, schimpft Schumacher. „Wäre der Tank geplatzt und die 'Suppe' wäre ausgelaufen, hätte die ganze Autobahn gebrannt. Vom Umweltschaden gar nicht zu reden.“ Die im Stau steckenden Tanklöschfahrzeuge seien dringend benötigt worden, um den Auflieger mit dem Heizöl abzukühlen. Schumacher: „Dafür haben wir letztlich 12 000 Liter Wasser gebraucht. Die mussten ja irgendwo herkommen.“ Für die Feuerwehren sei die A 61 als „Pipeline“ von Rotterdam bis Ludwigshafen eine besondere Herausforderung, denn „hier ist das ganze Spektrum an Gefahrguttransporten unterwegs“.

Der Chef der 2000 Feuerwehrleute im Kreis Ahrweiler sieht das Hauptproblem darin, dass Autofahrer im Unglücksfall meist gar nicht wissen, was eine Rettungsgasse ist und dass es Pflicht ist, diese zu bilden, damit Einsatzfahrzeuge durchkommen. „Die denken nicht daran, dass, während sie hinten im Stau stehen, am anderen Ende ein Kind in einem Auto verbrennen könnte“, erbost sich der 58-Jährige, der im Zivilberuf Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist. Das Problem hätten die Autobahn-Einsatzzüge der Feuerwehren zwischen Ahrweiler und Niederzissen fast bei jedem Einsatz. Und weil die Einsatzfahrzeuge eben eine gewisse Breite hätten, könnte zudem, wenn dann doch Platz gemacht würde, auch mal ein Außenspiegel dran glauben. „Dafür haben wir eine Versicherung, denn absichtlich macht das keiner.“

Während Schumacher Gaffern Absicht unterstellt, hat er für die scheinbare Unwissenheit von Autofahrern in Sachen Rettungsgasse kein Verständnis. Das sei ganz einfach: „Fahrzeuge auf der linken Spur fahren nach ganz links, alles andere, egal wie viele Spuren die Autobahn hat, muss möglichst weit nach rechts. Wer sich nicht daran hält, ist mit 20 Euro dabei, so er denn angezeigt wird.“

Das sei viel zu wenig. In anderen Ländern gebe es da vierstellige Bußgelder. „In Österreich kostet das 2000 Euro. Da kann man dabei zusehen, wie schnell das mit der Rettungsgasse klappt“, sagt Schumacher, der im Namen der Feuerwehren für deutlich empfindlichere Strafen eintritt. „Das muss richtig wehtun, dann begreifen die Menschen vielleicht auch den Sinn einer Rettungsgasse. Diese ist ein absolutes Muss.“

Für die Wehren im Kreis Ahrweiler will er aus den Ereignissen der Vergangenheit auf der Autobahn 61 die Konsequenzen ziehen. „Für uns ist es ein Leichtes, jeden Autofahrer, der Einsatzfahrzeuge behindert, anzuzeigen. Wir notieren Datum, Kennzeichen, Ort, Uhrzeit und Zeugen, dann geht die Packung an die Polizei“, kündigt der Kreisfeuerwehrinspekteur rigide Maßnahmen an: „Weil die Leute es anders wohl nicht begreifen“ – obwohl sich der ADAC und andere Verbände „zu diesem Thema die Finger wundschreiben“.

Wichtig für Schumacher ist bei allem Ärger im Einsatzfall nur eines: Tempo. Denn die Einsatzbereiche für die Feuerwehren auf der A 61 seien alle so zugeschnitten, dass sie in das vom Landesfeuerwehrgesetz vorgegebene Zeitfenster passen. Soll heißen: Acht Minuten nach Alarmierung müssen die ersten Feuerwehrfahrzeuge am Einsatzort sein.

Das gilt am Beispiel Bad Neuenahr-Ahrweiler ganz konkret für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, ein Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter), ein Tanklöschfahrzeug und einen Einsatzleitwagen.

Für weitere Fahrzeuge gelten verpflichtende Anrückezeiten bis 15 und 25 Minuten, so sie denn nicht, wie geschehen, zusätzlich 20 Minuten unnötig im Stau stehen. (Günther Schmitt)