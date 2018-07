KREIS AHRWEILER. Die Grundsteuer, eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Städte und Gemeinden, muss bis Ende 2019 auf eine neue Berechnungsgrundlage gestellt werden. Das sorgt für Unruhe.

Für Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen: Sie macht zehn bis 15 Prozent des Gesamtetats aus und dient als Stellschraube auf der Erlösseite der kommunalen Haushalte. Die Einnahmen gehören alleine den Kommunen – nicht dem Land und nicht dem Bund. Seit April macht sich allerdings Unruhe breit. Der Grund: Das Bundesverfassungsgericht hat im Frühjahr geurteilt, dass die Grundsteuerberechnung neu zu regeln ist. Dies mit Fristsetzung bis Ende 2019. Ob Kommune, Hausbesitzer oder Mieter: Wenn auch noch nicht feststeht, wie die „neue“ Grundsteuer aussehen wird, so werden vermutlich gravierende Änderungen auf alle zukommen.

Zwei Arten der Grundsteuer gibt es: A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen) und B (für bebaute oder bebaubare Grundstücke). Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ließ die Grundsteuer B im Jahre 2016 etwa 13,3 Milliarden Euro in die kommunalen Kassen fließen.

Die Hebesätze liegen zwischen 338 und 790 Prozent

Erstaunlich ist die Schwankungsbreite der Hebesätze, die darüber entscheiden, wie viel Grundsteuer tatsächlich zu zahlen ist: Im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Ahrweiler liegen sie zwischen 338 (Grafschaft) und 790 Prozent (Siegburg) – je nachdem, wie groß die Geldnot vor Ort so ist.

Das Gefälle zwischen den Hebesätzen im nördlichen Rheinland-Pfalz und im benachbarten Nordrhein-Westfalen ist enorm. Selbst in ländlichen Bereichen des Rhein-Sieg-Kreises – wie in Win-deck oder Ruppichteroth – werden höhere Hebesätze zugrundegelegt, als in den Städten im Kreis Ahrweiler. Muss ein Hausbesitzer in Meckenheim Grundsteuer auf der Basis eines Hebesatzes von 531 Prozent zahlen, so sind es wenige Kilometer weiter in Bad Neuenahr nur 380 Prozent oder in Remagen gar nur 365 Prozent.

Der Berechnungsmodus ist nicht gerade unkompliziert: Das zuständige Finanzamt bestimmt den Einheitswert des Objektes, der je nach Lage, Nutzung und Bebauung mit einer Steuermesszahl multipliziert wird. Das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag, der mit dem von den Kommunen festgelegten Hebesatz multipliziert wird.

Bundesfinanzhof: Verstoß gegen das Grundgesetz

Das Bundesverfassungsgericht hat insbesondere den Einheitswert moniert. Für die etwa 35 Millionen Grundstücke in den westlichen Bundesländern werden Werte aus dem Jahr 1964 zugrundegelegt, im Osten sind es gar Werte aus dem Jahr 1935. Seitdem haben sich die Immobilien- und Grundstückspreise jedoch stark verändert. Eine faire Bemessungsgrundlage könne somit nicht erkannt werden, so das Gericht. Die Richter sprachen vielmehr von „gravierenden Ungleichbehandlungen“.

Zu diesem Schluss war auch der Bundesfinanzhof in einem Urteil gekommen: Die Grundlage der Grundsteuerberechnung verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Durch die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt könne man von starken Verzerrungen ausgehen.

Die Grundsteuerdiskussion ist keineswegs neu. Eine Modernisierung hatten sich CDU und SPD eigentlich schon im alten Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben. Passiert ist allerdings nichts. Stattdessen wurden die Länder aktiv: Sie brachten einen Gesetzesentwurf auf den Weg, nach dem alle bebauten und unbebauten Grundstücke neu bewertet werden sollen. Dafür sollen die durchschnittlichen aktuellen Verkaufspreise berücksichtigt werden („Kostenwert-Modell“). Hamburg sowie auch Bayern wollen nicht mitmachen: Die Immobilienpreise sind dort zuletzt besonders stark gestiegen.

Deutscher Mieterbund fordert eine reine Bodensteuer

Andere Bundesländer schlagen indes vor, dass sich die Bemessungsgrundlage aus der Zahl der Qua-dratmeter des Grundstücks und des Gebäudes ergeben soll. Verschiedene Nutzungsarten könnten durch unterschiedliche Multiplikatoren berücksichtigt werden. Steigende Grundstückspreise und Baukosten würden nicht zu einem automatischen Anstieg der Grundsteuer führen.

Der Deutsche Mieterbund fordert eine reine Bodensteuer, die unbebaute und bebaute Grundstücke gleichbehandeln soll und die Wertermittlung so wesentlich vereinfachen würde. Denn die erforderlichen Daten (Bodenrichtwerte und Grundstücksgrößen) liegen bereits flächendeckend vor.

Die Auswirkungen: Besitzer von Einfamilienhäusern müssten wohl mit steigenden Beträgen rechnen. Nach einer Reform gemäß dem Ländermodell würden viele Grundstücke deutlich höher bewertet werden. Weil sie das Grundstück allein nutzen, würde vermutlich auch eine reine Bodensteuer zu einem höheren Einheitswert führen, so der Mieterbund.

Bei Mehrfamilienhäusern würde sich eine Bodensteuer allerdings vorteilhaft auswirken. Der Steuerbetrag würde durch alle Bewohner geteilt.

Starker Anstieg der Werte in den größeren Städten

Bei einer Bodensteuer, die nicht das Gebäude berücksichtigt, würden Baulücken oder Brachflächen demnach höher besteuert. Ein unbebautes Grundstück wäre im Verhältnis teurer als heute. Besitzer von Grundstücken könnten sich durch eine Bodensteuer daher zu Investitionen ermutigt fühlen. In Zukunft wäre es kein finanzieller Nachteil mehr, viel Wohnraum zu schaffen, da die Größe des Gebäudes steuerlich unerheblich wäre. In den größeren Städten würde eine Anpassung zu höheren Einheitswerten führen. Allerdings könnten die Kommunen dies mit einem niedrigeren Hebesatz abfangen. Das käme jedoch einem Einnahmeverzicht gleich. Bewohner im ländlichen Raum könnten vermutlich zukünftig weniger Grundsteuer zahlen. Sollten nämlich ihre Immobilien an Wert verloren haben, weil die Nachfrage zurückgegangen ist, würde dies einen niedrigeren Einheitswert bewirken.

„Wir sind auf diese Einnahmen zwingend angewiesen“

In Königswinter macht der Anteil der Grundsteuer B im Einnahmenbereich des Gesamtetats acht Prozent aus, in Bornheim zehn Prozent. In Bad Honnef (Hebesatz 730) und in Bad Breisig, wo im direkten Vergleich ein weitaus geringerer Hebesatz (456) zur Anwendung kommt, der im Kreis Ahrweiler jedoch einen Spitzenwert darstellt, sind es hingegen jeweils rund 13 Prozent.

„Wir haben die Erwartung, dass eine aufkommensneutrale und verwaltungspraktikable Lösung durch den Gesetzgeber gefunden wird. Und diese muss innerhalb der vom Verfassungsgericht gesetzten Fristen erfolgen, denn wir sind auf die Einnahmen aus der Grundsteuer B zwingend angewiesen“, so die Verbandsgemeinde Bad Breisig. Stadtbürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch hofft, dass sich das „Kostenwert-Modell“ durchsetzen wird: „Es ist das einzige Modell, das keine Nachteile für die Kommunen erkennen lässt.“

Die Stadt Bornheim geht davon aus, dass das Aufkommensvolumen auch nach einer Reform gleich bleiben wird. In Bad Honnef hat man noch keine Meinung dazu. „Hier ist noch nichts spruchreif. Die Auswirkungen der Reformvorschläge sind derzeit noch nicht absehbar“, hieß es aus dem dortigen Rathaus.

Erfassungsaufwand muss gering gehalten werden

„Bei der Reform ist zu beachten, dass die Umsetzung für die Finanzämter und die Kommunen innerhalb der vom Verfassungsgericht gesetzten Frist auch administrierbar ist“, lautet indes die Forderung aus dem Bad Neuenahrer Rathaus. Meckenheims Kämmerin Pia-Maria Gietz meint: „Um den Erfassungsaufwand möglichst gering zu halten, Einfamilienhausbesitzer nicht überproportional zu belasten, ist eine Besteuerung gestützt auf den Bodenrichtwert mit einem entsprechenden Korrekturfaktor, der die tatsächliche Bebauung und Nutzung berücksichtigt, eine machbare Gangart.“

Die Grundsteuer B Die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke wird in mehreren Schritten festgelegt: Zunächst legt das Finanzamt den Einheitswert fest, dann wird die Steuermesszahl bestimmt. Die liegt in den alten Bundesländern bei 2,6 bis 3,5 Promille des Einheitswertes. Der Einheitswert wird mit der Steuermesszahl multipliziert und dann noch mal mit dem Hebesatz, den die Kommunen festlegen, multipliziert. Ein Beispiel: Ein bebautes Grundstück hat einen amtlichen Einheitswert von 50 000 Euro. Die Steuermesszahl liegt bei 3,5 Promille und der Hebesatz bei 380 Prozent. 50 000 mal 0,0035 = 175. Der Messbetrag von 175 Euro wird mit 3,8 multipliziert: Die Grundsteuer beträgt 665 Euro im Jahr. Wer allerdings auf der Grafschaft wohnt, zahlt nach diesem Beispiel „nur“ 591,40 Euro, in Königswinter liegt die Steuerlast bei 901,25 Euro, in Meckenheim sind 929,25 Euro fällig, in Bonn sind es schon 1190 Euro. Ein Eigenheimbesitzer in Siegburg zahlt sogar 1382,50 Euro – absolute Spitze in der Region.