Fahrradfahrer leicht verletzt

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein schwarzer Audi A4 hat am Montagabend einen Unfall mit einem Fahrradfahrer verursacht und danach Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht nach einer Zeugin, die sich um den verletzten Fahrradfahrer gekümmert hatte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 21:50 Uhr an der Einmündung Eifelstraße/Ramersbacher Straße in Ahrweiler.

Dem Fahrradfahrer wurde durch den schwarzen Audi A4 mit Ahrweiler Kennzeichen die Vorfahrt genommen. Der 16-Jährige fiel hin und musste sich anschließend leichtverletzt im Krankenhaus behandeln lassen.

Eine etwa 40 Jahre alte Frau mit blonden Haaren war Zeugin des Unfalls. Nachdem sie sich vor Ort um den Fahrradfahrer gekümmert hatte, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Ramersbach in einem roten Kleinwagen fort. Das Kennzeichen beginnt mit AW-KA, die Zahlenkombination ist nicht bekannt.

Die wichtige Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Ahrweiler zu melden. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, denen der schwarze Audi, der bereits vorher im Stadtgebiet mit überhöhter Geschwindigkeit gesichtet wurde, ebenfalls aufgefallen ist.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, unter der Nummer 02641-974-0.