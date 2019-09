Unfall in Neuenahr-Ahrweiler

Neuenahr-Ahrweiler. Ein 29-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag von einer Pkw-Fahrerin auf der Rüstinger Straße im Stadtteil Heimersheim in Neuenahr-Ahrweiler übersehen. Durch die Kollision mit dem Auto wurde er schwer verletzt und musste anschließend in eine Klinik gebracht werden.

Von Dierk Himstedt, 04.09.2019

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr ist ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw in Neuenahr-Ahrweiler schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei hatte die Pkw-Fahrerin beim Abbiegen von der Rüstringer Straße auf einen Parkplatz in Höhe der Feuerwehr den entgegenkommenden Fahrradfahrer wegen der tiefstehenden Sonne übersehen.

Bei dem Zusammenprall wurde der 29-Jährige von seinem Rad auf die Windschutzscheibe des Pkw und von dort auf die Straße geschleudert. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Sowohl Pkw als auch das Fahrrad wurden stark beschädigt.