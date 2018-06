Autofahrer missachtet Vorfahrt

Der Radfahrer musste in ein Krankenhaus.

BAD NEUENAHR. Ein 52-jähriger Radfahrer aus Bonn hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Samstag in Bad Neuenahr erhebliche Kopfverletzungen erlitten.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 50-jährigen Autofahrer und einem 52-jährigen Rennradfahrer – beide aus Bonn – kam es am Samstagnachmittag am Bad Neuenahrer Kreisel Rotwein-/Heerstraße. Der Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet. Trotz des Helms trug der Radfahrer erhebliche Kopfverletzungen davon, so dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Heerstraße und der Kreisverkehr mussten zur Erstversorgung und Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Es kam zu leichten Rückstaus.