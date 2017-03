Verhandlung vor dem Landgericht Koblenz

Brandstifter haben in Ostwestfalen fast 200 Strohballen in Flammen aufgehen lassen (handout vom 07.09.2009). Wie die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke am Montag (07.09.2009) mitteilte, verbrannten auf einem Acker bei Hüllhorst in der Nacht zu Montag 110 Ballen. In Petershagen waren es in der Nacht zu Sonntag 80 Stück. Die Feuerwehr ließ die Brände kontrolliert abbrennen. Vor allem für einen Bauer in Hüllhorst dürfte der Verlust der Strohballen ärgerlich sein: Der Mann wollte sie am Montag vom Feld holen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Foto: Polizei dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

KREIS AHRWEILER. Sie trieben auf der Grafschaft und im Brohltal ihr Unwesen, zündeten in Serie Hunderte von Strohballen an und versetzten die Landwirte in der Region in höchste Alarmbereitschaft. Jetzt müssen sich zwei junge Männer vor Gericht verantworten.

Zwei junge Männer aus dem Raum Andernach/Pellenz wurden Ende September 2016 verhaftet und müssen sich nun ab Montag, 20. März, ab 9.30 Uhr, vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Weitere Verhandlungstage sind 4., 5. und 12. April.

Die Staatsanwaltschaft legt den 19- und 20-jährigen Angeklagten zur Last, in 19 Fällen eine Brandstiftung begangen zu haben. Sie sollen jeweils Strohballen angezündet haben. Dabei wurde in einem Fall eine Scheune durch die Flammen vollständig zerstört und in einem anderen ein benachbartes Haus erheblich beschädigt.

Den beiden wird weiterhin vorgeworfen, mittels Grillanzünder in Mendig einen Linienbus und wenige Tage später in Weißenthurm einen Pkw in Brand gesetzt zu haben. Einer der beiden Angeklagten soll einen Koffer mit LED-Blitzern, einen Kanister mit Kraftstoff sowie einen Funkmeldeempfänger gestohlen haben. Verhandelt wird vor der Jugendstrafkammer, doch da beide zum Tatzeitraum schon 18 Jahre alt waren, ist die Hauptverhandlung öffentlich. Gegenüber der Polizei legten sie umfassende Geständnisse ab.