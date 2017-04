Ausstellung in Ahrweiler

AHRWEILER. 40 recht unterschiedliche Aufnahmen sind in der Stadtgalerie Weißer Turm in der Ahrweiler Altenbaustraße noch bis zum 28. April zu sehen sind. Im Rahmen Ausstellung „PhotoMix“ werden Werke verschiedener Fotografen präsentiert.

Von Thomas Weber, 19.04.2017

Ein recht dunkler Raum. Der Umriss eines Fensters erhellt Teile der alten Holztür. Darin zu sehen ist der Schatten einer rauchenden Frau. Es scheint, als würde der Rauch die Szene undeutlich erscheinen lassen, dabei ist es die Art der Fotografie. Das Bild ist schlichtweg verwackelt oder aber im Nachhinein am Computer unscharf gemacht worden.

„Licht und Schatten“ hat Susanne Merz ihre Aufnahme genannt. Nicht weit entfernt ein Bild des Städtchens Donauwörth aus luftiger Höhe. Gestochen scharf ist jedes Haus, jedes Fenster, beinahe jeder Dachziegel der Aufnahme von Raimund Buchbender ist zu erkennen. Zwei von 40 Fotografien, die noch bis zum 28. April in der Stadtgalerie Weißer Turm in der Ahrweiler Altenbaustraße zu sehen sind.

Es ist die erste Ausstellung der noch jungen Fotoabteilung im Film- und Fotoclub Ahrweiler. „PhotoMix“ ist der Titel der Ausstellung, denn den 14 teilnehmenden Fotografen, die bis zu drei Werke zur Ausstellung beitragen konnten, waren keine Vorgaben gemacht worden. Nur die Bilderahmen sind alle gleich groß. Kleiner geht, größer nicht. Und so entstand eben jeder Mix aus den verschiedensten Aufnahmen.

Von allem etwas

Actionbilder sind dabei, Stillleben, Tier- und Macroaufnahmen. Manche Fotos sind am Computer nachbehandelt, andere nicht. Das blieb jedem selbst überlassen. Auf alle Fälle werden so viele Bilder präsentiert, dass der Platz in der oberen Etage der Stadtgalerie nicht ausreicht. Da war Projektleiter Wilfried Lenz froh und dankbar, dass die Fotografen auch noch Wände der Malschule Roos im Erdgeschoss für ihre Ausstellung nutzen dürfen.

Rainer Gille, Nachfolger von Rainer Urbanke im Amt des Clubvorsitzenden, nutzte die Eröffnung, sich einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Mit der ersten Ausstellung der Fotoabteilung wolle man nicht nur den eigenen Club darstellen, sondern auch einen Beitrag zur kulturellen Szene in Ahrweiler leisten, so Gille.

Die Ausstellung im Weißen Turm ist noch bis zum 28. April zu sehen, und zwar von Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 14- bis 17 Uhr.