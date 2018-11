Ehrung in Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Großer Bahnhof in der Europahalle Trier: Die Landwirtschaftskammer (LWK) Rheinland-Pfalz hatte die Anbaugebiete Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe zur Prämierungsfeier eingeladen.

Von Marion Monreal, 20.11.2018

LWK-Präsident Norbert Schindler, und Andy Becht, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, vergaben die Staatsehren- und Ehrenpreise an die Erzeuger.

Landesweit hatten im zurückliegenden Prämierungsjahr 1242 Betriebe mit 16 841 Weinen und Sekten am Wettbewerb teilgenommen. Aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten schickten sie ihre besten Erzeugnisse ins Rennen um Gold, Silber und Bronze. Die erfolgreichsten Erzeuger erhielten nun besondere Auszeichnungen. So gingen zwölf Staatsehrenpreise an die Mosel – darunter vier Große Staatsehrenpreise –, drei an die Nahe – darunter zwei Große Staatsehrenpreise –, und jeweils einer an Mittelrhein und Ahr.

Mehrere Preise für die Ahr

Außerdem wurden 16 Ehrenpreise der Städte und Landkreise, Kammern und Verbände vergeben. „Damit bleibt die Landesprämierung der bedeutendste Qualitätswettbewerb für Wein und Sekt in Deutschlands Weinland Nummer eins“, betonte Schindler. „Die Kammerpreismünze auf der Flasche hat die Funktion eines einprägsamen Markenzeichens, mit dem der Verbraucher objektiv geprüfte Qualität verbindet.“ Für Winzer und Kellereien stelle die Teilnahme an der Landesprämierung eine Standortbestimmung und unmittelbare Vermarktungshilfe dar. „Wir freuen uns über jeden Erzeuger, der teilnimmt, und sind stolz auf die hohe Qualität der Weine und Sekte“, so Schindler. Neunmal im Jahr haben die Winzer die Chance, ihre Produkte von einer unabhängigen Fachjury bewerten zu lassen.

Der Staatsehrenpreis für das Anbaugebiet Ahr ging an die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Den Preis nahmen die Kellermeister Astrid Rickert und Rolf Münster entgegen. Den Ehrenpreis des Landkreises Ahrweiler erhielt das Heppinger Weingut Burggarten (Paul Josef Schäfer & Söhne), den Paul Schäfer Junior entgegennahm. Den Ehrenpreis des Genossenschaftsverbandes nahm Kevin Bertram für die Dagernova Weinmanufaktur in Empfang.