Inklusion steht hoch im Kurs

Daumen hoch bei der Abschlussveranstaltung der Beruflichen Aktionstage in Heimersheim.

HEIMERSHEIM. Seit 2012 lernen auf den Beruflichen Aktionstage im Kreis Ahrweiler jährlich rund zwei Dutzend Menschen mit Behinderung Betriebe aller Art und deren Arbeit kennen.

Von Thomas Weber, 14.04.2019

Menschen mit Behinderungen dem Arbeitsmarkt zuzuführen, ist eine der Aufgaben der Virtuellen Werkstatt Xtern der Caritas Werkstätten. Eine der Säulen dabei sind die Beruflichen Aktionstage im Kreis Ahrweiler. Seit 2012 lernen dabei jährlich rund zwei Dutzend Menschen mit Behinderung Betriebe aller Art und deren Arbeit kennen. Oft genug sind die Unternehmer begeistert, ausgelagerte Arbeitsplätze und Beschäftigungsverhältnisse sind logische Konsequenzen. „Wir konnten durch die Aktionstage bisher rund 20 solcher Arbeitsverträge abschließen“, betonte Doris Hein, die Leiterin von Xtern, den Erfolg der Maßnahme.

Am Freitag gingen die Beruflichen Aktionstage zu Ende. Zu einem kleinen Fest, bei dem Betriebe und Beschäftigte mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden, hatte die Caritas nach Heimersheim eingeladen. Im Getränkemarkt „Getränke Michel“ steht die Inklusion von Menschen mit Behinderung hoch im Kurs. Geschäftsführer Michael Juchem ist mehr als nur Arbeitgeber. Er betonte, von den behinderten Menschen viel zu lernen: „Wir spüren eine große Dankbarkeit und Herzlichkeit von den Menschen, die froh sind, von uns akzeptiert zu werden.“

Juchem nannte ein Beispiel. Bei ihm entstand ein ausgelagerter Arbeitsvertrag für Fabian Maagh. „Fabian hat es dann aus eigenem Antrieb und ausschließlich auf seine Kosten geschafft, den Pkw-Führerschein zu machen. Wir haben das honoriert und ihm anschließend den Führerschein zum Führen eines Pkw-Anhängers bezahlt, auch den hat er bestanden.“ Fabian ist heute vollwertiger Mitarbeiter bei Getränke Michel. „In den Jungs und Mädels steckt viel mehr als man vermutet. Und es gibt in jedem Betrieb eine Arbeit, die sie übernehmen können“, appellierte Juchem an alle, die Inklusionsbemühungen zu unterstützen.

25 zumeist junge Frauen und Männer waren diesmal bei den Aktionstagen aktiv dabei. Die Arbeitgeber waren unterschiedlichster Natur: Einzelhändler, ein Baumarkt, Seniorenzentren, ein Reitstall, das Hospiz oder aber ein Gymnasium machten mit. Einige der Arbeitsplätze hatte der Kreisbeigeordnete Horst Gies besucht. Gies berichtete bei der Abschlussveranstaltung von seinen Eindrücken im Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr, wo Lea Weber ein paar Tage arbeitete, oder bei Expert Queckenberg in Bad Breisig, wo Daniel Röhl Arbeitserfahrung sammelte: „Es war toll, wie wunderbar die Menschen in den Betrieben integriert wurden, wo sie selbst Großartiges leisteten.“ Der Landtagsabgeordnete sieht in den Aktionstagen eine absolute Bereicherung.

Caritas-Werkstättenleiter Andreas Friedrich betonte die Chance der behinderten Menschen, durch die Arbeitserfahrung außerhalb der Werkstätten neue Grenzen für sich selber zu definieren. Er forderte die Betriebe auf, gedankliche Barrieren gegen die Inklusion behinderter Menschen zu überwinden. So wie es Liane Skruth vom Getränkemarkt „Tankwirt“ in Gelsdorf tat. Ihre neue Mitarbeiterin Sarah Gründel berichtete: „2016 kam ich zur Caritas, arbeitete danach ein Jahr im Sozialkaufhaus Lisa und kam 2018 über die Beruflichen Aktionstage zu Tankwirt. Dort erhielt ich einen ausgelagerten Berufsbildungsplatz und dann einen Arbeitsplatz. Die Arbeit macht mir einen Riesenspaß.“