Einbrecher in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Ein 25-jähriger Mann aus Bad Neuenahr, der der Polizei bereits als Dieb und Einbrecher bekannt war, ist nun hinter Schloss und Riegel. Er war in eine Autoteilehandlung eingebrochen.

Von Marion Monreal, 30.01.2019

Der 25-Jährige wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen, nachdem er in der Nacht von Donnerstag, 24., auf Freitag, 25. Januar, so die Polizei am Mittwoch, in die Büros einer Autoteilehandlung an der Heerstraße eingestiegen war.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte in der Nacht kurz vor 2 Uhr einen lauten Knall vom Gelände der Firma vernommen und die Polizei alarmiert. Er informierte die Beamten auch darüber, dass unmittelbar nach dem lauten Geräusch, das sich bei der Überprüfung als eingeschlagene Scheibe erwies, der Schein einer Taschenlampe in den Büros zu sehen sei. Daraufhin wurde das Gebäude von den Polizisten umstellt und durchsucht.

Just in diesem Moment stieg eine dunkel gekleidete Person aus dem Fenster, kletterte über einen 1,80 Meter hohen Zaun und versuchte, in Richtung Umgehungsstraße zu flüchten. Das half ihm alles nichts, denn nach kurzer Verfolgung konnte der Flüchtige von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Der polizeibekannte Mann wurde noch am Freitag dem Richter vorgeführt und in Haft genommen.