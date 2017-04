Ein Ahrweiler, der sich mit dem Land anlegte und gewann

AHRWEILER. Vor 60 Jahren machte Hans Kockerols den Weg für die Niederlassungsfreiheit seines Berufsstandes frei.

Von GS, 21.04.2017

Das passte dem Land Rheinland-Pfalz damals gar nicht. Gestern vor 60 Jahren, also am 20. April 1957, eröffnete Hans Kockerols in Ahrweiler die Ahrtor-Apotheke, die es heute noch gibt. Der Grund des Widerstandes aus Mainz: Der Deutsche Bundestag, damals noch in Bonn, hatte das Gesetz über die Niederlassungsfreiheit für Apotheker verabschiedet. Diese Regelung erkannte das Land Rheinland-Pfalz mit Ministerpräsident Peter Altmeier (CDU) an der Spitze jedoch nicht an.

Konsequenz: Per Klage gegen das von Gerhard Schröder (CDU) geführte Bundesinnenministerium versuchte das Land, die Ahrtor-Apotheke wieder zu schließen. Ein Unterfangen, das kurzzeitig auch umgesetzt wurde. Am 25. April vor 60 Jahren musste Hans Kockerols seine Apotheke am Ahrtor schließen. Draußen patrouillierte indes die Polizei, die aus der damals am Marktplatz gelegenen Wache angerückt war.

Ein Spuk, der nur ein paar Stunden dauerte, wie Kockerols später gerne bei den Patronatsfesten der Ahrhutgemeinschaft Sankt Barbara, deren Hutenmeister er war, erzählte. Denn das Land hatte die Rechnung ohne seinen Anwalt gemacht. Dieser berief sich auf das Grundgesetz und erwirkte per einstweiliger Anordnung des Amtsgerichts Ahrweiler die Wiedereröffnung. Ein Umstand, der Kockerols zu einer Art Wegbereiter für die Neueröffnung vieler Apotheken zwischen Remagen und Kaiserslautern macht.

In den ersten sechs Jahren befand sich die Ahtor-Apotheke direkt neben dem Tor am Kanonenwall. Dann baute Kockerols auf dem Trümmergrundstück Ecke Ahrhut/Schützbahn das heutige Haus. Und dies, wie viele Ahrweiler Bürger, wieder in Fachwerk, das noch heute das Stadtbild prägt. Bis zur Bombardierung gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hatte auf dem Grundstück die Gastwirtschaft „Zum alten Brauhaus“ gestanden. Hans Kockerols führte die Ahrtor-Apotheke bis 1981, dann übernahm sie sein Sohn Jürgen, der sie wiederum 2008 an die heutigen Betreiber weitergab. ⋌