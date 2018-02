Laufende Ermittlungen

In großen Säcken wurden das Marihuana und die Cannabis-Pflanzen abtransportiert.

Einsatzkräfte vor dem Haus in Weilerswist.

Polizeibeamte durchsuchen mit Hilfe des Technischen Hilfswerk die Garage in Weilerswist.

Ahrweiler/Weilerswist. 23 Kilogramm Marihuana und 2900 Pflanzen stellte die Polizei am Montagabend in Weilerswist und Ahrweiler sicher. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2018

Es ist ein großer Fund von Marihuana, den die Polizei in jeweils einem Haus in Weilerswist und Ahrweiler am Montagabend sichergestellt hat.

Gegen einen 29 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Ahrweiler und zwei 39 und 30 Jahre alten Männer aus Weilerswist führt die Staatsanwaltschaft Koblenz jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des "gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" durch.

Die Männer sollen seit November 2017 in beiden Häusern professionell Marihuana angepflanzt, geerntet und für den Verkauf aufbereitet haben. Über 2900 Pflanzen und etwa 23 Kilogramm Marihuana schleppten die Beamten, die von Kräften des Technischen Hilfswerks (THW) unterstützt wurden, Montagabend aus den Häusern.

Einer der Männer wurde vorläufig festgenommen und soll im Laufe des Dienstags dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an. Aus diesem Grund kann die Polizei aktuell keine weiteren Details des Falls mitteilen.