Cobra 11 ermittelt in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Die Folge „Jenseits von Eden“ spielt auch in Bad Neuenahr und Dernau. Die Dreharbeiten finden heute noch mitten im Kurviertel statt. Dabei geht es dem Heilbad entsprechend eher ruhig zu. Ansonsten lassen es die Autobahnpolizisten nämlich wieder krachen.

Pinkfarbene Stretchlimousine mit Blaulicht statt einfacher Streifenwagen: Zum Auftakt der Herbststaffel der RTL-Actionserie „Alarm für Cobra 11“ führt es die Helden der Autobahnpolizei diesmal ins Ahrtal. Beschaulichkeit zu Füßen der idyllisch gelegenen Weinberge statt explodierender Autos, geschrotteter Lamborghinis und wilder Verfolgungsjagden? Weit gefehlt. Auch in „Jenseits von Eden“ geht es heftig zur Sache, wenn die beiden Autobahnkommissare Semir Gerkhan und Paul Renner dem Bösen auf der Spur sind. Seit einer Woche wird in Dernau und an der Bad Neuenahrer Kurgartenstraße an einer weiteren Folge der zum Kult gewordenen Cobra-Serie gedreht.

Das Basislager hat die RTL-Filmcrew an der Oberstraße am Kurpark aufgeschlagen. Jeder der in Bad Neuenahr drehenden zehn Darsteller hat dort einen eigenen Wohnwagen, ein Caterer sorgt für das leibliche Wohl. In Jeans und blauen Jackett tritt Polizisten-Mime Erdogan Atalay ins Sonnenlicht und schlendert zum Set. Bei Partner Daniel Roesner muss nachgeschminkt werden, eine Fusselbürste gleitet derweil über Atalays Jackett. Helfer eilen herbei und werfen den Schauspielern wärmende Mäntel über: Es ist trotz Sonnenschein kühl am Set.

„Augen hoch, starr stehen und auf den Schriftzug Steigenberger schauen!“ lautet die Regieanweisung, als die Hauptdarsteller vor der Limousine stehen, um dann in Richtung Hoteleingang zu marschieren. 14 Komparsen tummeln sich während dessen auf dem Parkplatz und spielen An- und Abreisende. Immer wieder wird geprobt, immer wieder werden unterschiedliche Perspektiven und Kameraeinstellungen gedreht und ausprobiert. Rund einen Monat dauert es, bis eine Folge im Kasten ist. Dabei hat es die Crew tagtäglich mit anderen Drehorten zu tun. Cobra-Star Erdogan Atalay: „Wir sind wie ein Wanderzirkus.“

„Jenseits von Eden“ soll nach derzeitigem Stand der Autobahnpolizei-Ermittlungen im September ausgestrahlt werden. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.