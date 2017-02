Angebot des Deutschen Roten Kreuzes

Unter Leitung von Peter Blatt (2. hi. re.), Lehrbeauftragter für die Ausbildung „Krankenpflege in der Familie“ im DRK-Landesverband Saarland, ließen sich 14 Pflegefachkräfte der Sozialen Servicezentren vom DRK- zu Ausbilderinnen für den Lehrgang „Krankenpflege in der Familie“ schulen. Trütgen

Kreis Ahrweiler. Mit der Ausbildung von neuen Lehrkräften hat der Kreisverband Ahrweiler des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Grundlagen zur Erweiterung seines Bildungsangebotes gelegt. So wird das DRK ab diesem Jahr Kurse zum Thema „Krankenpflege in der Familie“ anbieten.

Von Christoph Lüttgen, 12.02.2017

Unter Leitung von Peter Blatt, Lehrbeauftragter für die Ausbildung „Krankenpflege in der Familie“ im DRK-Landesverband Saarland, haben sich sich vier Pflegefachkräfte des DRK-Sozialen Servicezentrums Remagen-Sinzig und zehn Kräfte des Servicezentrums Bad Breisig-Brohltal zu Ausbildern schulen lassen. Neben der Einweisung in die DRK-Lehrunterlage und der Definition, welche pflegerischen Kenntnisse und Themen für Laien wichtig sind, lernten die Teilnehmerinnen die Grundlagen der Methodik und Didaktik in der Erwachsenenbildung. Bisher führt das DRK für Angehörige von Pflegebedürftigen zwei Lehrgänge pro Jahr in Sinzig durch. Demnächst sollen die Lehrgänge auch auf den Bildungsstandort Niederzissen ausgeweitet werden.

Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Vermittlung von Kenntnissen und Techniken zur fachgerechten Hilfe von älteren pflegebedürftigen Menschen. Ziel ist es, pflegenden Angehörigen Informationen zu geben, Mut zu machen und vorhandene Kompetenzen zu stärken. Damit werden Pflege und Betreuung in der häuslichen Umgebung erleichtert und das soziale Engagement in der Pflege gefördert. Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Bei Bedarf stellt das DRK für die Zeit der Kursteilnahme vertretungsweise eine Betreuungskraft zur Verfügung.

Aufgrund der demografischen Entwicklung bei gleichzeitigem Pflegefachkräftemangel gewinnt die qualifizierte Versorgung Pflegebedürftiger durch Angehörige und ehrenamtlich Pflegende an Bedeutung. Aktuell werden bereits zwei Drittel aller pflegebedürftigen Menschen von Angehörigen, Nachbarn oder Freunden gepflegt. Oft sind es Familienmitglieder, die den von Pflegebedürftigkeit betroffenen Menschen durch ihre Unterstützung den Verbleib in einer vertrauten Umgebung ermöglichen.

Pflegende Angehörige setzen sich nicht selten erheblichen psychischen, physischen und sozialen Belastungen aus. In der Langzeitpflege kann es dadurch zu Überforderung und eigenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen. Mit dem neuen Bildungsangebot trägt das Rote Kreuz dazu bei, die Pflege durch Angehörige zu fördern und die Pflegenden durch qualifizierte Weiterbildung zu entlasten.

Nähere Informationen zu diesem Bildungsangebot hat das DRK unter www.kv-aw.drk.de zusammengefasst. Ansprechpartnerin für Interessierte aus der Region Remagen-Sinzig ist Nadine Esch,0 26 42/9 70 60. Für die Region Bad Breisig-Brohltal ist Andrea Föhrmann, 0 26 36/9 75 80, zuständig. Beide sind unter pflegekurs@kv-aw.drk.de auch per E-Mail erreichbar.