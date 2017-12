Winzer an der Ahr

WALPORZHEIM. Die Winzer der Ahr stellen im Vorstand des Ahrwein e.V. die Weichen für die Zukunft. Der Chef der Weinbauern legt sein Amt künftig in jüngere Hände.

Der Ahrweiler Winzer Marc Adeneuer hat nicht nur 16 Gebiets- und Ahrweinköniginnen begleitet, aus denen mit Mandy Großgarten und Julia Bertram auch zwei Deutsche Weinköniginnen hervorgingen. In 15 Jahren und 100 Tagen an der Spitze der Gebietsweinwerbung Ahr hat er auch 95 Prozent aller Winzer und Genossenschaften der Ahr in der Außendarstellung vertreten (der GA berichtete).

Seinem Wunsch, das Amt als Vorsitzender des Ahrwein e. V. in jüngere Hände zu geben, trugen die Mitglieder am Donnerstagabend im Walporzheimer Vinetum Rechnung. Sie wählten Peter Kriechel vom gleichnamigen Weingut in Ahrweiler zum neuen Chef. Der 34-Jährige ist bereits seit längerem im Vorstand tätig und daher mit den Aufgaben vertraut.

„Ich danke meinen Winzerkollegen für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die neue Aufgabe“, so Kriechel. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde Philip Nelles (32), der 2012 im elterlichen Betrieb in Heimersheim eingestiegen ist. Der Vorstand zeigte sich zufrieden, dass mit der Wahl weiterhin ein Vertreter der VDP-Winzer im Vorstand tätig sein wird.

Vorstandsmitglied Thomas Monreal dankte Marc Adeneuer im Namen aller Kollegen für die vielen geleisteten Stunden und blickte auf einige Ereignisse der vergangenen 15 Jahre zurück. Seit August 2002 war Adeneuer ehrenamtlich für die Geschicke rund um den Weinbau an der Ahr verantwortlich. Maßgeblich war er an der Gründung des Ahrwein e. V. im November 2010 beteiligt. In der gesamten Amtszeit habe er mit Herzblut und Leidenschaft die Interessen seiner Winzerkollegen vertreten und neue Ideen eingebracht.

Alle Vereinsmitglieder holten am Donnerstag zu Ehren seines Abschieds das Beste aus ihren Weinkellern hervor, so dass der scheidende Vorsitzende mit zwei großen Kisten Ahrwein verabschiedet werden konnte. Ahrtal-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Wittpohl dankte für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und unterstrich nochmals die Wichtigkeit der gemeinsamen Vermarktung der touristischen Region mit dem Ahrwein. Bürgermeister Guido Orthen schloss sich dem Dank an.

Im Rahmen der achten Mitgliederversammlung wurden neben der Genehmigung des Jahresabschlusses 2016 und der Entlastung des Vorstandes auch die Marketingmaßnahmen sowie das Budget für 2018 besprochen und verabschiedet. ⋌