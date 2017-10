BAD NEUENAHR. Eine Woche lang war die französische Performancekünstlerin Delphine Richer in Bad Neuenahr anzutreffen. Ihre Kunstaktion brachte Menschen mit ihren Wünschen in Kontakt.

Von Hildegard Ginzler, 20.10.2017

„Ich bin das Alibi“, liest man verdutzt auf dem Klappschild. Da sitzt es mitten auf dem Platz an der Linde, ein leibhaftiges Alibi, oder steht am Ufer der Ahr in Bad Neuenahr. Es ist weiblich, schaut aufmerksam und erläutert schriftlich: „Ich bin das Alibi für Sie, etwas zu tun. Es kann etwas sein, was Sie immer verschieben oder normalerweise sich nicht die Zeit nehmen zu tun, etwas, das Sie nicht ohne diese Gelegenheit wagen würden… etwas, das Sie jetzt gerne tun würden, weil die Situation ihre Spontaneität, Ihre Vorstellungskraft aktiviert.“

Die französische Performance-Künstlerin Delphine Richer erregt die Neugier von Passanten. Eine Woche lang, ab halb neun morgens bis nachmittags um fünf, war sie – derzeit als „Artist in Residence“ zu Gast im Kunstpavillon Burgbrohl – täglich mit ihrem ungewöhnlichen Kunstprojekt am Platz, außer wenn sie sich mit einem, der ihr kostenloses Angebot annahm, gerade eine Zeitlang entfernt hatte.

Eine Gelegenheit, Französisch zu sprechen

Viele fragen, was es mit dem Alibi auf sich hat. Viele sehen eine philosophische Handlung darin, dass die Künstlerin für Menschen ein Ermöglicher, ein Motivator sein will, ein Vorhaben aufzugreifen oder einen Gedanken zu verfolgen. Aber nur wenige treten in Aktion. Der Dialog muss vorausgehen. „Ich schaffe die Rahmenbedingungen und mache den ersten Schritt, der zweite Schritt muss von der Person kommen“, erklärt die nur wenig Deutsch sprechende Richer auf Englisch. Einige, die auf sie zukommen, kommunizieren mit ihr in Französisch. Es gab sogar Menschen, die sie als Alibi verstanden, „um ihr Französisch aufzufrischen“. Andere nutzten die Situation, „um ihre politischen Ideen vorzutragen“.

Mehr im Sinne der Alibi-Erfinderin war ein junger Mann, früher Musiker in einer Band, der als Familienvater bedauerte, er komme nicht mehr zum Spielen. Das Gespräch mit der Künstlerin, die es versteht, auf inspirierende Weise zuzuhören und eine achtsame Atmosphäre zu erzeugen, wirkte in ihm nach. Bald suchte seine Frau das Alibi auf, um mitzuteilen, ihr Mann habe sich mit einem Freund zum Musikmachen verabredet.

Der Mut zum Ansprechen fehlte

Es freut Richer, wenn sie dazu beitragen kann, dass Menschen sich aus einengenden Gewohnheiten lösen. Von einem weiteren Teilnehmer erzählt sie, er versuchte vor Jahren Menschen im Park eine Skulptur nahezubringen, die ein besonderes Hören und Lautvibrationen erlebbar macht. Es gelang ihm nicht. Doch der Wunsch bestand weiter. So bat er die Künstlerin, ihn zu der Skulptur auf der anderen Ahr-Seite zu begleiten. Diesmal konnte er eine Gruppe von Menschen um sich scharen und das Faszinierende am Kunstwerk vermitteln.

28 Begegnungen „verbuchte“ die Französin bis zum vorletzten Alibi-Tag, darunter eine mit jemandem, der sie tagelang beobachtete, bevor er Mut fasste, sie anzusprechen. „Deshalb nehme ich mir so viel Zeit für das Projekt“, erklärt Richer, die eben auch für Schüchterne da sein will und jede Begegnung in ihrem Projektbuch festhält.