18-Jährige alarmiert Polizei

15.09.2019 Bad Neuenahr-Ahrweiler. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde eine 18-Jährige mit ihrer Begleitung im Baumarkt eingesperrt. Angeblich haben beide auf der Toilette die Zeit vergessen und haben daraufhin die Polizei alarmiert.

Weil sie mit einem Bekannten auf der Toilette angeblich die Zeit vergessen hat, ist eine 18-Jährige gemeinsam mit ihrem Begleiter in einem Baumarkt eingeschlossen worden. Daraufhin habe sie die Polizei alarmiert, teilte die Behörde am Sonntag mit. Was genau beide auf der Toilette gemacht haben, bleibe ihr Geheimnis.

Ein Polizeisprecher sagte, dass die Frau bei dem Notruf keine näheren Details preisgab. Die Polizei sei auch nicht vor Ort gewesen, weil der Marktleiter beide zwischenzeitlich befreit hatte. Ein Bewegungsmelder im Baumarkt habe zuvor Alarm ausgelöst. (dpa)