Bad Neuenahr. Bei einer Reizgasattacke in einer Shisha-Bar in Bad Neuenahr sind am Donnerstagabend neun Menschen leicht verletzt worden. Einer der Täter konnte im Nachhinein von der Polizei identifiziert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2017

Am Donnerstagabend haben zwei Männer in einer Shisha-Bar im Ortszentrum von Bad Neuenahr nach einem Streit plötzlich Reizgas versprüht. Dadurch erlitten insgesamt neun Personen Augenreizungen und Atemprobleme.

Die Opfer wurden durch einen Notarzt vor Ort behandelt. Keiner der verletzten Gäste musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter hatten sich vor Eintreffen der Beamten vom Tatort entfernt.

Die Polizei konnte später einen 27-jährigen Mann aus Brohltal als Tatverdächtigen ausfindig machen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter und zu der versprühten Substanz dauern an.