Gewerbe in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. In der Bad Neuenahrer Bergstraße 1b sind nicht mehr viele Flächen frei.

Von Thomas Weber, 30.07.2017

Bergstraße 1 b in Bad Neuenahr lautet die Adresse des neuen Sanitätshauses „pedics.“ Es ist eines der Unternehmen im Ahr-Carré, einer neuen, im Jahr 2016 nach 14 Monaten Bauzeit auf rund 900 Quadratmetern Grundfläche entstandenen Gewerbeimmobilie, die das Rheinbacher Unternehmen Sedos in der Kur᠆stadt baute. Das Gebäude schließt nicht nur unmittelbar ans alte Rathaus, in dem heute der Ahrtal-Tourismus untergebracht ist, an, beide Häuser sind auch miteinander verbunden. Das bedeutet für das alte Rathaus, dass hier nun alle Etagen auch rückwärtig barrierefrei sowie über eine große Treppe zu erreichen sind.

Dementsprechend hofft man bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler nun, weitere Nutzer für die Räume in den oberen Etagen zu finden. Neue Mieter im Ahr-Carré sind bereits jede Menge gefunden. Thomas Pütz ist einer von ihnen.Jetzt feierte er mit einem Straßenfest offiziell die Eröffnung des „pedics.“ Der Grafschafter Medizintechniker, den es damit zurück in seine Heimat zog, hat mit seinem Geschäft Einzug in zwei Etagen gehalten.

Im Erdgeschoss befindet sich das rund 140 Quadratmeter große Sanitätshaus, in der Etage darüber findet sich ein Elektro-Muskelstimulations-Studio (EMS) mit zwei Therapieräumen. Hier wird medizinisches EMS-Training für Reha- oder Muskelaufbaupatienten, ältere oder Parese-Patienten angeboten. Damit will man der Erschlaffung von Muskeln durch den Einsatz von Orthesen vorbeugen. Diese hindern häufig den Muskelaufbau. Dass Thomas Pütz mit seinem Angebot auf eine große Klientel trifft, zeigte sich schon in den ersten Tagen der seit gut sechs Wochen eröffneten Geschäftsräume. Die Folge: Bereits jetzt hat der Unternehmer acht Arbeitsplätze in Vollzeit geschaffen. Auf seiner Internetseite bietet Pütz weitere Arbeitsplätze an.

Die neue Gewerbeimmobilie Ahr-Carré bietet Flächen für den Einzelhandel, Dienstleister, Büros und Praxen. Im Erdgeschoss sind insgesamt drei Ladenflächen entstanden. Ein zweiter Mieter neben dem Sanitätshaus ist bereits gefunden und wird in Kürze einziehen, berichtete Sedos-Geschäftsführer Mark Kellringer.

Noch nicht vermietet ist das 123 Quadratmeter große Ladenlokal hin zur Rathausstraße. Auch im dritten Obergeschoss gibt es noch eine mietbare Fläche von 205 Quadratmetern Größe für Praxis- oder Büroräume. Bereits den Betrieb aufgenommen haben derweil eine Praxis für Physiotherapie und eine neurologische Praxis. Ein weiterer Arzt wird Ende 2017 einziehen. Wie Sedos betonte, spielen die Themen Nachhaltigkeit und Mieterkomfort eine zentrale Rolle, moderne Heizungs- und Kühlsysteme und ein außenliegender Sonnenschutz sorgen für bestmögliche Energie- und Kosteneffizienz. Parkraum bietet zudem eine Tiefgarage unter dem Gebäude, die den neuen Nutzern die Parkplatzsuche erspart.

Was auffällt: Zwischen der Bergstraße und dem Erdgeschoss ist eine Differenz von knapp einem halben Meter entstanden, von der war auf den ersten Plänen nichts zu sehen. Da das Sanitätshaus aber barrierefreien Einlass forderte, musste eine Rampe gebaut werden. Die wiederum ließ einen entsprechend hohen Absatz entstehen, wo nun durch ein Geländer verhindert werde muss, dass es zu Unfällen kommt. „Man sieht es auf den ersten Blick nicht, aber innerhalb des Geländes gibt es tatsächlich einen halben Meter Höhenunterschied“, erklärt Kellringer.